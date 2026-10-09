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“Blurred” è il nuovo singolo dei Tiger! Shit! Tiger! Tiger!

Il brano è il secondo estratto dal nuovo album “Dissolve Here” in uscita nel 2027 per To Lose La Track e Big Swirl Records.

“Blurred” definisce il tono sonoro e concettuale dell’intero disco: chitarre down-tuned avvolte nel chorus, muri di fuzz e ritmi di medio tempo che trasformano la perdita di identità in una trance onirica e catartica. Dal punto di vista lirico, il brano cattura la tensione psicologica dello smarrimento dei propri confini, radicato in un immaginario vivido e disincarnato: “Living a dream, inside my mind / That’s when I leave my shape behind.”

«Parla di quel preciso momento in cui il rumore diventa così caldo ed espansivo che i tuoi pensieri perdono i loro confini e inizi a dissolverti in ciò che ti circonda. Volevamo un brano che sembrasse leggero e onirico, ma allo stesso tempo ancorato a un muro di fuzz pesante e avvolto nel chorus. Parla di lasciarsi alle spalle la propria forma fisica e permettere alla nebbia di prendere il sopravvento.»