“Fair-weather” è il brano di punta del EP autoprodotto dei The Oldman Sound. Una canzone pimpante, piacevolmente sonica, con questo giro di chitarra che ci mette subito di buon umore e ci predispone con piacere all’ascolto di una canzone briosa e ricca di melodia, che ci rimanda ai Beatles. Le due canzoni successive, che compongono il delizioso EP, si muovono su queste coordinate: più leggera “Dead Strings”, mentre barocca e lussureggiante è “Tame” con un bellissimo lavoro sulle voci.

Un gruppo che sembra arrivare dal passato, con la capacità di scrivere brani che sembrano dei classici scritti da qualche grande band del passato.

I The Oldman Sound sono nati come progetto creativo di Andrew Coiley e Andrew Forster, due “Andrew” non imparentati tra loro provenienti da South Shields. La loro musica melodica e non convenzionale, caratterizzata dalla chitarra, abbina testi agrodolci ad arrangiamenti originali, traendo ispirazione da Wilco, XTC, ELO, The Kinks, Field Music, Midlake, The Shins e The Beatles.

Kristos Kabiotis, Wez Westgate e Sarah Farrell-Forster completano ora la formazione principale della band.

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The Oldman Sound: Bandcamp