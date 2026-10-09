Vengono da Stoke On Trent i Formal Sppeedware e sembrano proprio decisi a riportare al centro dell’attenzione l’imprevedibilità creativa e intellettuale, i ritmi geometrici e al fulmicotone dei Talking Heads, le melodie stile Yellow Magic Orchestra. Un difficile equilibrio tra sperimentazione e sobrietà che caratterizza l’esordio “Punch Card”.

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Beck Clewlow (basso, voce, sintetizzatori) Charlie Ball (chitarre e sintetizzatori) Connor Wells (batteria, chitarre e sintetizzatori) creano geometrie sonore di stampo new wave con un’indole pop obliqua, imprevedibile, tra frequenti cambi di ritmo, noise e adrenalina come in “Hit ‘n’ Run”, negli echi anni ottanta di “Who Needs Spain Ball?”.

Zero virtuosismi, molta concretezza nella grana delle chitarre ritmiche, nei sintetizzatori base portante di un sound ruvido e tagliente (“Indecent”) sempre ricco di sorprese come dimostrano “Knutmo 1-5″ e “Aardvark x2″ scattanti e ipercinetiche. Un mondo fatto di storie che sembrano uscite dai racconti di Kingsley Amis (“A Concise History” e “Fleas” in particolare) tra ironia e destrezza.

“Wait (Hatchet Gets A New Hide)” ricorda i Franz Ferdinard migliori, “The Ballad Of DCB” già cavallo di battaglia live è sempre incisiva, “New Brother” deve molto ai NEU!, “Appointment” sceglie il rock più appuntito e angolare, “Friedrich Backs Up Nothing” è un finale dark e misterioso. Dodici brani autoprodotti e mixati da Paul D. Millar (Slug Bug) che mettono in mostra la brillantezza e la creatività di una band che sa esattamente come decostruire pop e new wave.