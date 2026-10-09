Mauro Ermanno Giovanardi rivisita “Un Garofano Nero” uno dei brani più rappresentativi del suo percorso, e lo trasforma completamente. La produzione artistica è firmata da Eugene e dallo stesso Giovanardi e la versione acquista una nuova forma, spostandosi verso un universo sonoro più scuro ed elettronico.

Versione che nasce durante la preparazione del tour, nel quale Giovanardi ha scelto di riarrangiare da capo anche i suoi vecchi brani per compattarli nella direzione più consona al nuovo disco. Da qui l’idea di riprendere un brano dal sapore sixties come appunto “Un Garofano Nero” e vestirlo di nuove sonorità, fino a mutarlo radicalmente.

Il risultato non è un remix, ma una vera e propria nuova versione in cui le atmosfere dark electro wave anni ’80 incontrano la canzone d’autore. La voce morbida e profonda di Giovanardi si intreccia con le sonorità di Eugene, mantenendo intatta l’identità e portandola in una dimensione nuova.

Nata per il live e sperimentata durante i concerti, la rilettura di “Un Garofano Nero” ha riscontrato una risposta così positiva da parte del pubblico, che il cantautore meneghino ha pensato e voluto diventasse un vero e proprio singolo. Un modo per dare una nuova vita a uno dei classici del suo repertorio e poterlo fare arrivare anche a chi non ha ancora avuto occasione di sentirla dal vivo.

Il 9 novembre a Milano, alla Santeria Toscana ci sarà l’attesa tappa del tour di presentazione del nuovo album “E poi scegliere con cura le parole”, in una serata speciale, impreziosita dalla partecipazione di amici e ospiti d’eccezione; Manuel Agnelli, Francesco Bianconi, Andy dei Bluvertigo e Mille.



Qui la versione originale del brano: