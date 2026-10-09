Abbiamo la migliore peggiore serie dell’anno. Ossia la migliore di quelle serie talmente terribili che inesorabilmente ti agganciano, per scoprire quanto in basso sceneggiatori, registi e interpreti possano cadere.

La scuola Minerva è un’accademia militare di Napoli dove gli studenti-cadetti vanno in giro con un’uniforme sgargiante e il pugnaletto. Probabilmente si chiama Minerva perchè la Nunziatella non gli ha dato i diritti.

All’interno della scuola si consumano allenamenti brutali gestiti da Raiz sergente di ferro ed episodi di nonnismo, i dormitori dei maschi e delle femmine non sembrano avere però barriere e si flirta e copula che è una meraviglia.

La professoressa di sinistra Capotondi arriva al centro per insegnare filosofia, ma subirà inevitabilmente il fascino dell’uniforme del comandante Gallo – Massimilià, tu sei un ottimo attore, perchè ti sei prestato a tutto ciò?



Insomma a stupire, più che la trama, è l’assenza di Ignazio Larussa tra i produttori esecutivi.



Recitata da cani, scritto da criceti idrocefali e pregno di una critica verso la vecchia maniera di intendere istituzioni e valori gestita che più goffamente non si poteva, “Minerva – La scuola” è indubbiamente il cringe-watch dell’anno.