I portoghesi Black Wizards non producevano un album vero e proprio dal lontano 2017, anno nel quale uscì “What The Fuzz!”. Oggi il trio originario di Porto, capitanato dalla cantante e chitarrista Joana Brito, torna sulle scene con “Force Majeure & The Acts Of God”; un disco che, sin dal titolo, ci fa comprendere le innumerevoli difficoltà che li hanno costretti a restare fermi per così tanto tempo.

Credit: Bandcamp

Forze maggiori e casi fortuiti che tuttavia sono stati brillantemente superati dalla band lusitana, autrice di una prova solida e convincente che scorre via nel segno del miglior garage rock contaminato da stoner e psichedelia.

Messe da parte le atmosfere più dilatate dei lavori precedenti, i Black Wizards rompono il lungo silenzio con un suono molto più asciutto, grezzo e immediato, caratterizzato da sfumature proto-punk, proto-metal e da melodie dal gusto spiccatamente pop.

La nube di fumo resta però fitta per tutti i 33 minuti di durata, con le chitarre sature di fuzz a guidare l’ascoltatore in un viaggio lisergico che si dipana tra canzoni potenti e immediate, come “Ain’t Talking” ed “Elevator 15″, e altre più elaborate e articolate, come le super-psichedeliche “Wishing Well” e “Astrophile”.

Joana Brito e compagni sembrano sbucare fuori direttamente dagli anni ’70, con sonorità vintage che hanno poco o nulla da spartire con il garage rock più moderno. Ma la loro proposta è così genuina e carica di sincera passione da lasciare il segno; un buon ritorno sulle scene, degno della vostra attenzione se apprezzate il genere.