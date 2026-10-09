Avery Friedman ha messo sul radara il nuovo album e intanto parte per un tour inglese e alcune date in Europa e, nel frattempo, lancia la freschissima e super pop “You Move”, suo primo nuovo lavoro dopo “New Thing” dell’aprile 2025, il suo acclamato LP di debutto.

Avery ha gusto, ha quel taglio che potrebbe rimandarla ad alcune cose dei Big Thief, ma sopratutto ha gusto, gusto melodico, gusto pop che intriga e colpisce e quest “You Move”, così accattivante e e incalzante è un perfetto biglietto da visita per chi ancora non la conosce. La canzone cattura, si fa amare fin dal primo momento, conil suo ritmo brioso e un ritornello delizioso, mentre le chitarre non mancano e gegerano i loro bellissimi riverberi.

<a href="https://averyfriedman.bandcamp.com/track/you-move">You Move by Avery Friedman</a>

Pur avendo iniziato a scrivere canzoni solo nell’estate del 2023, “New Thing”, pubblicato nell’aprile 2025, ha sorpreso la critica per la sua sicurezza e maturità, grazie alla quale Avery ha messo a nudo sentimenti di paura, gioia queer, perdita e isolamento. L’album ha impressionato anche dal punto di vista sonoro, con le espressioni perfettamente calibrate di vulnerabilità e sessualità di Avery, supportate dalle collaborazioni con il produttore James Chrisman (H. Pruz / Sister.) e il percussionista Felix Walworth (Florist / Told Slant).

“You Move parla di assaporare i frutti inaspettati che si rivelano in momenti di sradicamento. È una canzone sul riporre fiducia nel barlume di un nuovo amore e sul seminare con cura i semi affinché possa durare. Sia dal punto di vista tematico che sonoro, parla di ricerca, di abbandono e di concedersi il piacere. La mia speranza è che “You Move” inviti le persone a entrare nel mondo del mio secondo album, ormai in fase di completamento – un mondo che abbraccia tutta la gamma delle emozioni e lascia che perdita e piacere danzino insieme. Sono davvero entusiasta di condividere la canzone e il video in vista dei miei primissimi concerti nel Regno Unito e nell’Unione Europea.”

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