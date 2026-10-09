Credit: Francesca Leoncini

Il prossimo 22 gennaio, via BMG, Vinicio Capossela pubblicherà il suo quattordicesimo LP, “Milk Wood Bar“, che arriva dopo poco più di due anni dal precedente, “Sciusten Feste n.1965”.

Il musicista irpino nativo di Hannover sviluppa il lavoro nato attorno al poema per voci “Under Milk Wood” del poeta gallese Dylan Thomas che dà vita al “Milk Wood Bar”: un villaggio addormentato, il vento di sale che arriva dal mare, le vite che nel sonno si spogliano delle loro difese e lasciano affiorare desideri, paure e ricordi.

Ad anticipare l’uscita, ecco il singolo “Oltre Il Bosco”.

“Dorme il bosco / e dal mare / soffia un vento di sale“: il testo di “Oltre il bosco” riprende la descrizione iniziale dei sogni degli abitanti di Llareggub, il villaggio immaginario in riva al mare in cui è ambientato “Under Milk Wood”. È il sonno a riportare il mondo a una condizione d’infanzia, innocente. Dal villaggio lo sguardo poi si allarga fino a comprendere chi ascolta: siamo sonnambuli nella vita / e muoviamo a tentoni / la parte è scritta / ma non la sappiamo. Il bosco di latte diventa così anche una rappresentazione della condizione umana, popolato da esistenze che procedono senza conoscere fino in fondo la propria parte.

Le due strofe finali fanno riferimento a due dei protagonisti principali di questo lavoro, Dylan Thomas, che anima le esistenze di Llareggub come guardandole da dietro il buco della scrittura, e Renato Striglia, il dj radiofonico e amico di Capossela prematuramente scomparso che per anni aveva lavorato a una versione italiana di Under Milk Wood e alla cui memoria è dedicato l’intero progetto.