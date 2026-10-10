Girl In Red torna con il nuovo singolo “Blue”, il suo primo brano inedito dopo oltre un anno. Il nuovo singolo, infatti, è il primo brano di Marie Ulven dopo l’uscita, la scorsa estate, del brano “Hemingway”.

All’inizio di questa settimana l’artista aveva iniziato a lanciare indizi sull’arrivo di nuova musica, cambiando gradualmente il colore del maglione rosso presente nella copertina della sua canzone del 2018 “We Fell In Love In October” in blu.

Il nuovo brano, come ci dicono le note stampa, affronta i sentimenti di incertezza ed esplora la sensazione di perdita che segue la fine di una relazione.



Al momento della pubblicazione di “Hemingway” la scorsa estate, Girl In Red aveva spiegato che si trattava di una canzone che raccontava la sua precedente lotta contro “la dipendenza, i disturbi alimentari e la depressione che mi hanno quasi uccisa“.