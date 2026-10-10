I veterani Rocketship hanno pubblicato “New Threats”, il primo singolo tratto da “Hurt Feelings“, il loro primo nuovo album dopo sette anni.

Una varietà musicale, quella della band di Portland, che ha sempre contraddistinto tutta la loro carriera. Indie pop, jangly, ambient, malinconie assortite e pasaggi decisamente sonici e, ora il tutto non accenna a cambiare. Dalle ballate da camera ai Bee Gees, passando per Jobim, il folk e lo pseudo-metal, Dusty Reske e la sua band, come ci dicono le note stampa, con “Hurt Feelings”, dimostrano ancora una volta perché, dopo tre decenni, gli album dei Rocketship siano un ascolto imperdibile.

L’album uscirà per l’etichetta Darla il 30 ottobre 2026.

A marzo di quest’anno la band ha ristampato il suo storico disco di debutto datato 1996 “A Certain Smile, A Certain Sadness“. Già al momento della sua uscita, questo album rappresentava un’esperienza a sé stante e, a distanza di 30 anni, queste otto canzoni di dolceamara beatitudine sembrano ancora nuove.

Tracklist

1 Lovers

2 Passing Clouds

3 The Fresh American

4 Hotwired for Love

5 Still Illin’

6 Hurt Feelings

7 New Threats

8 Dewy-Eyed Doe-Nix!

9 More Tearz

10 O Grande Amor