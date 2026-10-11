Credit: Bandcamp

La storia di Spike Fuck è molto più interessante se la si guarda non come la biografia lineare di una rockstar, ma come la storia di un personaggio che per anni è quasi diventato un mito attorno alla propria musica.

Nasce artisticamente a Melbourne, dove comincia a esibirsi con questo nome nel 2015. I primi concerti sono estremamente scarni: voce, basi registrate e una presenza scenica volutamente provocatoria. Non c’è una vera band dietro di lui.



La cosa curiosa è che Spike aveva già suonato da adolescente, ma racconta di aver passato circa un decennio senza esibirsi a Melbourne. Il progetto Spike Fuck coincide anche con un periodo di grande esplorazione della propria identità personale.

Musicalmente parte da un cocktail stranissimo: punk, glam, new wave, post-punk, country e cantautorato, con testi su dipendenza, sesso, religione, amore, identità e autodistruzione.



Nel 2016 arriva il primo vero documento: “The Smackwave EP”, cinque brani.



È quello che gli fa costruire rapidamente una piccola reputazione da cult artist. Non è musica particolarmente “pulita” o rassicurante: c’è un personaggio decadente, sessuale, tossico, religioso e ironico allo stesso tempo.

Spike stesso descriveva il progetto come una sorta di imitazione di una rockstar di mezza età ormai finita, che tenta di tornare sulla scena negli anni ’60/’70. È parte della ragione per cui è difficile capire dove finisca Spike-personaggio e dove cominci Spike-persona.

Nel 2017 Spike viene notato da un talent scout legato a Rick Owens e viene portato a Parigi per un’intervista e un servizio fotografico. Nel frattempo continua a pubblicare musica, tra cui “Greatest Hits (Suicide Party)“, un brano country con Graham “Evil” Lee dei The Triffids.



Quindi, per un attimo, sembra che quel piccolo personaggio underground di Melbourne possa davvero esplodere.

Ma succede praticamente il contrario. Tra il 2017 e il 2019 la sua vita diventa sempre più instabile.

Nel 2018 muore suo padre e Spike attraversa un periodo di grave crisi personale che porta anche a un ricovero. Parallelamente c’è una lunga lotta con la dipendenza da eroina, con periodi di disintossicazione e ricadute.



Nel 2019 arriva comunque una grande occasione: Partisan Records lo mette sotto contratto e ripubblica “The Smackwave EP”. Spike pubblica anche “Body by Crystal” e comincia a lavorare a quello che avrebbe dovuto essere il suo primo album, “BellaDonna DeathTrip”.

Ma l’album non arriva. Le sessioni diventano difficili, il progetto si blocca e alla fine Spike viene lasciato dalla label.

Spike Fuck praticamente scompare. Non nel senso che smette completamente di fare musica: ogni tanto escono singoli o collaborazioni. Ma non arriva il famoso album di debutto. Passano gli anni.

E intorno a lui cominciano a circolare voci, assenze, storie e speculazioni.

La stessa Sacred Bones, presentando oggi “evidence”, descrive questi dieci anni come un periodo in cui Spike è esistito quasi più come “messy myth” che come artista: opere sporadiche, assenza, voci sulla sua salute e una specie di culto alimentato proprio dalla sua inaccessibilità.



Nel frattempo la sua vita continua a cambiare radicalmente. Vive per un periodo come donna transgender, poi detransiziona; affronta la dipendenza e il recupero; e a un certo punto intraprende persino un periodo di formazione monastica, che poi abbandona. Sono tutte cose che Spike stesso ha raccontato in interviste recenti, ma che lui non sembra voler trasformare in una spiegazione semplice della propria storia.



Ed eccoci al 2026. Dopo circa dieci anni di attesa, Spike Fuck torna con il suo primo vero album: “evidence”, pubblicato da Sacred Bones Records.





Il disco viene descritto dalla label come una sorta di “proof of life”: non una spiegazione dell’assenza, ma la prova fisica che Spike è ancora vivo, ancora capace di fare musica, ancora dentro il proprio corpo e la propria esperienza.

Musicalmente è anche più ricco del vecchio materiale: new wave, glam, soul e doo-wop, con riferimenti a Pere Ubu, New York Dolls, The Temptations e Bettye Swan.

Quindi possiamo tirare le somme e cercare di capire questo artista: all’inizio sembrava un personaggio che interpretava una rockstar distrutta. Poi la vita è diventata talmente distruttiva che non era più chiaro quanto ci fosse di personaggio. E adesso, con “evidence”, sembra quasi che non gli interessi più risolvere quella distinzione.



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