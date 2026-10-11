Credit Alexandra Roy

Mi piace molto questo disco.

Mi piace la voce quasi indolente di Hannah McElroy, mi piace quando i ragazzi alzano i volumi e l’anima shoegaze prende il controllo (“Complicated” apre l’album che meglio non si può, con queste distorisoni che ci fanno già volare altissimi), ma sono decisamente sul pezzo anche quando “il guardasi le scarpe” non è così doveroso ed è bene tenerlo sotto traccia (“Sympathy” o “Movie Star”) o quando i contorni slabbrati e onirici ci catturano in una popedelia sonica (“Losing Me Now”, che fin dal titolo ci riporta a quei momenti dove vogliamo solo staccare la spina, disinteressandoci di quello che ci circonda, perdendoci nel rumore).

<a href="https://thesewingclub.bandcamp.com/album/sew">Sew by The Sewing Club</a>

Sono giovani, sono esuberanti i Sewing Club, l’urgenza di “buttar fuori” scorre nella loro musica e quel noise diventa realmente liberatorio, catartico, come se picchiare forte sulla batteria e fare casino con le chitarre fosse uno sfogo necessario (“Heavymetal”).

Non corriamo il rischio di imbatterci in una Soccer Mommy 2.0 o in una pallida copia degli Slow Pulp, i ragazzi fanno decisamente altro, i ragazzi SONO decisamente altro. E sono veramente bravi.

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The Sewing Club: Bandcamp