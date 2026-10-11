“In Between Strides” dura 38 minuti e contiene cinque brani. Tre di questi sono assolutamente magnifici: “Departure”, “Clutching at Straws”,” Return Precipice”.

Credit: Bandcamp

La cosa interessante è che la band, dopo l’enorme mostro doom “Aion” del 2023 (quasi 80 minuti) ha cercato una dimensione più melodica, intima, sospesa. Ed è proprio questo il vero tema di “In Between Strides”: ciò che accade fra un movimento e l’altro. Fra una partenza e un ritorno. Fra la caduta e il tentativo di rialzarsi.

I Bees Made Honey hanno ora bisogno di molto meno rumore per raccontare una ferita.

La bellissima “Departure” rimane a lungo ferma sulla soglia.

Accordi dilatati e sognanti, una ritmica che non ha fretta.

La voce di Simon Weinrich entra dentro questo ambiente senza dominarlo. È una voce sottratta alla tradizionale funzione narrativa del rock. Galleggia, senza proclami.

Il brano procede per accumulo, ma senza mai diventare semplicemente epico. Le chitarre aumentano la densità, il basso comincia a dare profondità alla superficie, la batteria apre lentamente la prospettiva. Poi, quando sembra che il pezzo debba finalmente esplodere, la musica continua invece a trattenersi.

È un’idea di rabbia molto più interessante della rabbia stessa: la rabbia che ha smesso di urlare.

Il testo, con immagini di terra, acqua, soffocamento e fuga, conferma questa sensazione di movimento impossibile.

“Respite”. Il titolo significa tregua, pausa, sollievo. E il pezzo mantiene la promessa.

Chitarra acustica, spazio, una malinconia domestica. La sensazione, però, è che si tratti di poco più di un intermezzo. Per fortuna, arriva “Clutching at Straws”: uno stupendo pezzo a fortissime tinte shoegaze.

Chitarre che si sfaldano, basso profondo, voce sospesa, un peso che si dissolve lentamente e dolcemente.

La musica è piena di superfici abrasive, ma sotto c’è una melodia luminosa.

Poi arriva “Elisa”. Il pianoforte, affidato al musicista ospite Luis Deffner, introduce una dimensione cinematografica, mentre chitarre, basso e batteria costruiscono lentamente una massa sonora sempre più liquida.

Chiudiamo con il botto: “Return, Precipice”. Il titolo contiene già una contraddizione: ritorno e precipizio. Tornare indietro oppure cadere. Forse entrambe le cose.

È il brano più esplicitamente legato al passato della band: doom psichedelico, chitarre dense, voce lacerante, batteria satura. Gran bel brano.

I brani sono stati registrati in luoghi differenti: una cantina, un palco, un balcone, un soggiorno, la sala prove e lo studio del debutto “Medicine”.

Siamo nel territorio di confine tra post-rock, shoegaze, doom (ormai poco). Mi piace però definire quest’album come un ambient rock emotivo.