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Sempre un piacere ritrovare gli ottimi Soft Science! Il gruppo californiano continua la sua marcia e, tra il dire e il fare, è arrivato al quinto album, mantenendo alto il livello qualitativo del suo indie-rock venato dream-pop e shoegaze. I ragazzi non mollano affatto la presa melodica, anzi, la loro scrittura risulta più rigogliosa e brillante che mai, sfornando ritornelli accattivanti che spesso vengono potenziati da giri chitarristici realmente epici e trascinanti. Un guitar-pop che strizza, come sempre, l’occhio a uno shoegaze “gentile”, trovando il giusto equilibrio tra orecchiabilità e animo indie, con quella giusta urgenza che sviluppa quell’empatia che la band sa creare fin dal primo ascolto. Su tutte l’immediatezza trionfale di “Spinning” e quel gioiello assoluto che è la title track, con il suo climax trascinante.Non potevamo farci scappare l’occasione di chiacchierare con la band quasi al completo.

L’articolo, nella sua forma originale, si trova su Rockerilla 553, settembre 2026.

Quinto album in arrivo: il tempo vola davvero. Ma vi rendete conto che, a maggio di quest’anno, il vostro album di debutto ha compiuto 15 anni? Avreste mai immaginato che, 15 anni dopo, saremmo stati qui a parlare del vostro quinto disco?

Ross: È strano pensarci, ma sono davvero grato di essere ancora qui e che l’ispirazione continui ad arrivare.

Katie: Il tempo vola davvero, sembra allo stesso tempo ieri e un’eternità fa. Non l’avrei mai immaginato, ma in un certo senso non mi sorprende nemmeno. Fare musica è semplicemente una cosa che facciamo ormai da tempo, ahah.

Matt: Wow! Il tempo vola.



Come avete trascorso gli ultimi tre anni dall’uscita dell’ultimo album? Siete stati in tour? Avete scritto molte nuove canzoni o siete riusciti a prendervi una piccola pausa?

R: Non scriviamo tantissime canzoni, ma dedichiamo molto tempo a quelle che scriviamo. Puntiamo decisamente sulla qualità, almeno speriamo, piuttosto che sulla quantità. Inoltre, per noi tre anni sono in realtà un periodo piuttosto breve, perché spesso è difficile trovare il tempo da dedicare alla musica quando siamo impegnati con le nostre famiglie e il lavoro.

M: Inoltre, con le nostre risorse limitate, o siamo in modalità “concerto” o in modalità “composizione”. Quindi le idee emergono, ma non iniziamo a svilupparle come band finché non abbiamo praticamente terminato i concerti legati alla promozione dell’ultimo disco.

Eccoci qui con “Sand”. Ancora una volta, è un album che rimane fedele al vostro stile pur offrendo numerose variazioni sul vostro suono caratteristico. Ma posso dire una cosa? A me, questo sembra l’album che contiene alcune delle vostre melodie più ricche e immediate. Cosa ne pensate?

R: Grazie! Significa molto per me. Ne sono davvero soddisfatto, ma non si sa mai come verrà accolto dagli altri una volta pubblicato.

K: Grazie per averlo detto! Concordo sul fatto che, dal punto di vista melodico, questo potrebbe essere uno dei nostri lavori più riusciti. In questo album abbiamo potuto dedicare più tempo, come band, a lavorare sulle melodie e sulle armonie rispetto al passato e, a giudicare dal tuo commento, è chiaramente valso la pena e mi fa piacere sentirlo.



Ricordo di aver letto alcuni vostri commenti sui brani dell’album precedente, in cui menzionavate alcune band come influenze, alcune più evidenti di altre. Sono stati citati gruppi come The Cure, The Stone Roses ed Echo & the Bunnymen. Per questo album, se doveste citare alcuni artisti che hanno influenzato brani specifici, chi sarebbero?

R: Hmm, penso al nostro primo singolo, “Spinning”, come a un incrocio tra i Mighty Lemon Drops e i Wonder Stuff. Mi sembra anche che il brano che dà il titolo all’album, “Sand”, sia un mix tra i Field Mice e gli Stone Roses.

Il comunicato stampa dice che l’album esplora come l’amore, la memoria e l’identità cambino sotto pressione. Potreste approfondire un po’ questo spunto?

K: Io e Ross collaboriamo ai testi. Tenendo questo a mente, le singole canzoni non riguardano mai davvero una cosa specifica. Di solito traggono ispirazione da qualcosa che uno di noi inizia, e poi l’altro ne coglie la direzione e la segue. Posso dire che, per quanto riguarda il mio contributo ai testi, attingo da come mi sento, dalle interazioni con le persone o dalle cose che sto vivendo personalmente. Mi piace ascoltare testi che esplorano l’esperienza umana e con cui ci si possa identificare, quindi è quello che cerco di fare con i miei contributi. Penso che sia interessante fare un passo indietro e ascoltare “Sand” come un insieme unico, individuando un tema generale che ruota attorno all’amore, alla memoria e all’identità in continua evoluzione. Penso che questo abbia senso per me personalmente quando ripenso agli ultimi anni della mia vita. Spero che i nostri testi trovino riscontro in chi li ascolta e che aiutino le persone a sentirsi meno sole se stanno attraversando momenti difficili.



Cominciamo con “Spinning”. Perché avete deciso che proprio questo brano sarebbe stato il primo singolo dell’album?

R: Quando è arrivato il momento di scegliere i singoli, ci sentivamo troppo coinvolti emotivamente, quindi abbiamo fatto ascoltare il disco ad alcuni amici per sentire la loro opinione su quali brani dovessero essere i singoli. Tutti senza eccezioni hanno scelto “Spinning”. Oltre a questo, non c’era nemmeno una risposta comune per il secondo e il terzo singolo. Ma era chiaro che “Spinning” sarebbe stata la traccia principale.

“Fade”…caspita, “Fade”. Se l’obiettivo era scrivere la canzone indie-pop perfetta, allora missione compiuta. È una di quelle canzoni che ti fanno venire voglia di chiudere gli occhi, cantare a squarciagola e perderti nella musica. Mi ha ricordato un po’ i vostri compagni di etichetta, i The Blue Herons. Li conoscete?

R: Grazie mille! In fondo siamo una band pop nell’anima. Adoriamo i The Blue Herons e pensiamo che il loro nuovo disco sia fantastico; accettiamo volentieri il paragone! Non li conosciamo di persona, ma ci piacerebbe tantissimo suonare con loro un giorno! È uno dei grandi vantaggi di lavorare con Shelflife e Spinout Nuggets: facciamo parte dello stesso roster di grandi band come i The Blue Herons, i Jetstream Pony, gli Highspire e i Lovejoy! Potrei citarne tantissime altre, roba davvero fantastica!



Adoro “Without”. Adoro la struttura ritmica circolare della canzone, con la voce e le chitarre che sembrano scivolare sopra la sezione ritmica. È una canzone che mi ipnotizza completamente. Come è nata?

R: In “Spinning” la chitarra solista è al contrario, ma in “Without” abbiamo avuto l’idea di mettere la chitarra ritmica al contrario ed è venuta fuori davvero fantastica! La parte è davvero semplicissima, ma capire come suonarla in avanti in modo che, una volta invertita, si adatti alla canzone può farti venire il mal di testa. Adoro come si sviluppa e gli effetti elettronici che Hans ha aggiunto alla fine, combinati con la linea di chitarra di Matt, sono uno dei miei momenti preferiti dell’album.

M: Sì, “Without” è stata una sfida per me. Il punto centrale è proprio quel fantastico ritmo al contrario che lascia tutto questo spazio negativo, ma che ha una potenza incredibile. Quindi è stato complesso trovare qualcosa da aggiungere che desse un valore aggiunto senza togliere nulla a quell’effetto.



Mi fanno impazzire le canzoni che si aprono con un riff di chitarra epico, ed è esattamente ciò che accade in “Sand”. Inizia in modo incredibilmente potente, con la chitarra che costituisce la spina dorsale del brano, ma poi c’è tutto quel meraviglioso lavoro vocale, che mi travolge completamente, per non parlare del crescendo finale. Per me, è una delle più belle canzoni che voi abbiate mai scritto!

R: La canzone “Sand” è stata uno dei brani che ha richiesto un po’ più di tempo per prendere forma, ma quando ha funzionato, ha funzionato davvero alla grande! Anche se il riff di chitarra accompagna tutta la canzone, abbiamo lavorato molto sui diversi elementi che entrano ed escono per conferirle dinamismo. Nella parte finale abbiamo avuto l’idea di renderla davvero imponente, un po’ come in “Girl From Mars” degli Ash. È fantastico che tu abbia usato il termine “epica”, perché era proprio quello che volevamo ottenere!



Quando ascolti “Everything”, ti sembra subito di trovarti di fronte a un futuro classico, una di quelle canzoni che ti arriva dritta al cuore grazie alla sua assoluta immediatezza. A questo punto devo fare i complimenti a Matt e Ross ancora una volta. Mi piacerebbe chiedere loro se ci sono chitarristi che hanno influenzato in modo particolare il loro modo di suonare.

R: Wow, grazie ancora! So a malapena suonare la chitarra al di là degli accordi ripetuti, in realtà ho trascorso gran parte della mia vita come batterista, quindi qualsiasi parte in cui si suonano singole corde è suonata da Matt.

M: Credo di avere influenze diverse da generi diversi. Direi che Andy Bell dei Ride sia una grande influenza, ma anche artisti di altri generi come Eli Caterer degli Smoking Popes. L’idea principale è che ogni elemento aggiunto debba avere uno scopo, ogni nota dovrebbe avere un significato. Non so bene se questo concetto sia chiaro, ma l’idea è questa.



Ogni volta che vedo dei fratelli in una band, penso immediatamente ai fratelli Gallagher degli Oasis o ai fratelli Reid dei The Jesus and Mary Chain. Litigavano costantemente, ma alla fine si sono riconciliati. Avete mai litigato con la stessa veemenza dei fratelli che ho appena citato?

R: Sì, abbiamo i nostri giorni buoni e quelli cattivi. Tutto quello che posso dire è che Katie è una donna molto paziente. Ci ha visti nel nostro momento peggiore.

M: Anche gli altri nostri compagni di band a volte hanno molta pazienza con noi.

“Thread” mi riporta dritto agli anni ’90 con la sua atmosfera sognante da shoegaze. Avreste mai immaginato che, grazie anche a TikTok e ai social media, band come Ride, Slowdive, Chapterhouse e My Bloody Valentine avrebbero trovato un pubblico così appassionato tra gli ascoltatori più giovani, anziché solo tra coloro che erano lì fin dall’inizio?

R: Non mi sorprende perché quelle band sono fantastiche! Inoltre, nel mondo digitale di oggi non ci sono limiti al numero di persone che possono ascoltare qualcosa. Ai tempi bisognava scovare il disco fisico e a volte, specialmente quando si cercavano pubblicazioni indipendenti, era piuttosto difficile. Ora basta aprire un app di streaming ed è lì.



Un nuovo album significa forse anche che è in arrivo un nuovo tour?

R: Non abbiamo le risorse per fare molto, ma cercheremo di fare tutto il possibile. Speriamo di fare qualche concerto nel Regno Unito e in Europa la prossima estate. Non abbiamo mai suonato nel Regno Unito ed è una delle cose che voglio fare prima di morire. Se qualcuno che sta leggendo ha qualche idea, siamo tutti orecchie!

M: Il nostro ultimo viaggio in Europa è iniziato con l’invito al Paris Pop Fest. Una volta che è stato annunciato, abbiamo visto altre opportunità spuntare dal nulla per creare una serie fantastica di concerti. Quindi, se qualcuno ha un’idea o la possibilità di offrirci opportunità, accoglieremmo volentieri dei suggerimenti.



Grazie mille per il vostro tempo e la vostra gentilezza. Un’ultima domanda non può che riguardare la Coppa del Mondo che si è svolta negli Stati Uniti. Da italiano sono un grande appassionato di calcio e leggevo che il torneo ha fatto appassionare gli americani al calcio. Chiedo a voi se è una cosa vera o se i media ci hanno ricamato sopra.

R: Innanzitutto lasciami dire che un Mondiale senza l’Italia è stato proprio qualcosa che non dovrebbe esistere. Ma per rispondere alla tua domanda, direi che è un po’ entrambe le cose: questo sport sta sicuramente crescendo negli Stati Uniti. Sono abbastanza sicuro che sia lo sport numero uno tra i giovani. Penso che probabilmente sia più popolare negli Stati Uniti di quanto molti europei credano, perché viene messo in ombra dall’enorme popolarità della NFL e della NBA. Anche se la MLS è migliorata, ha ancora molta strada da fare, quindi la maggior parte dei tifosi segue i club europei.

K: Anche noi siamo tutti grandi appassionati di calcio! Mio marito (che non fa parte della band) ha degli amici che si ritrovano a ore assurde del mattino per guardare le partite della Premier League inglese in diretta. Inoltre, siamo andati tutti insieme (io, Matt e Ross con le nostre famiglie) a vedere alcune partite quando i Mondiali si sono svolti in Germania nel 2006. È stato meraviglioso vedere sempre più persone negli Stati Uniti appassionarsi a questo sport grazie ai Mondiali di quest’anno. È stato fantastico anche vedere così tante persone provenienti da altri Paesi vivere esperienze positive qui. C’è molta negatività nel mondo in questo momento, ma è stato commovente vedere così tante persone riunirsi per guardare le partite e divertirsi insieme. Spero che questa energia e questo slancio continuino ad aumentare l’interesse negli Stati Uniti!

M: Il calcio è uno sport molto popolare negli Stati Uniti. Penso semplicemente che il sostegno sia molto diviso a seconda di dove si concentrano i tifosi. Molte persone considerano lo sport in Europa, o in realtà in qualsiasi altro posto, come più “autentico”. C’è del vero in questo, ma ciò indebolisce l’unità della tifoseria. Il che, a sua volta, viene interpretato come una mancanza di popolarità. Poi ospitiamo la Coppa del Mondo ed è pieno di americani che tifano per l’Inghilterra o per chiunque altro. Il che, da tifoso di lunga data della Nazionale maschile statunitense, può essere un po’ frustrante. Ma questo è solo il mio punto di vista, non c’è giusto o sbagliato in questo. Sta di fatto che io e Ross siamo entrambi abbonati al Sacramento Republic FC, la nostra squadra cittadina.