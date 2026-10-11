Credits: Morris Vincent

Gli HEARTS APART tornano con “(Not) So Easy”, nuovo singolo che anticipa “Xanax, Dramas & Rock’n’roll“, il nuovo album in uscita il 20 novembre 2026 per Epidemic Records.

Ci sono relazioni che finiscono e persone che, almeno formalmente, escono dalle nostre vite. Poi basta un’immagine, un piccolo video apparso quasi per caso, pochi secondi capaci di riportare il passato nel presente, e tutto ciò che pensavamo di avere sepolto torna improvvisamente a galla.

È da quel momento preciso che nasce “(Not) So Easy”.

La band vicentina trasforma ancora una volta inquietudine, vulnerabilità e frustrazione in una canzone punk rock urgente e melodica, dove chitarre nervose e un ritornello immediato convivono con qualcosa di molto meno semplice da affrontare: accettare che una persona che abbiamo certamente amato – e che forse amiamo ancora – abbia deciso di proseguire il proprio cammino senza di noi.

“‘Not So Easy’ descrive perfettamente l’immensa fatica richiesta dall’accettare che qualcuno che si è certamente amato e che probabilmente ancora si ama decida di proseguire il proprio percorso senza di noi.

Capita poi di vedere un piccolo filmato che ritrae chi si è relazionalmente perduto ed il baratro si apre sotto i nostri piedi.

Prendere a pugni l’orrore della possessività, tenersi domande e sfoghi, gridare al vento la mancanza nella valle dei ricordi, appendersi alle fragili speranze degli ‘andrà meglio’.

Facile uscirne? Col cazzo.”

Listen & Follow

HEARTS APART: Facebook