Parte I: QUI.

Parte II: QUI.

Quando si racconta la storia del punk, il post-punk viene, spesso, presentato come ciò che accadde dopo. Una seconda fase, più sofisticata e più sperimentale, nata quando la prima ondata aveva, ormai, esaurito la propria forza. La definizione è utile, ma rischia di falsare la cronologia. Il post-punk non aspettò che il punk si esaurisse. Cominciò a svilupparsi mentre il punk era ancora nel pieno della propria esplosione sonora.

Già nel 1977 i Wire pubblicavano “Pink Flag“, un disco che riduceva la forma canzone a frammenti essenziali, giocando con strutture, silenzi e improvvise interruzioni. Nel 1978, con “Chairs Missing“, avrebbero ampliato, radicalmente, il proprio linguaggio. Nello stesso periodo i Magazine, i Siouxsie And The Banshees ed i Public Image Ltd cominciavano ad esplorare territori musicali ed emotivi che rendevano sempre meno sufficiente la definizione originaria di punk-rock. La rottura non riguardava soltanto il suono. Riguardava l’idea stessa di ciò che una band poteva essere. Se il punk aveva dimostrato che non era necessario possedere una tecnica virtuosistica per fare musica, il post-punk utilizzò quella libertà espressiva per mettere in discussione la stessa forma canzone, il ruolo ordinario degli strumenti, le relazioni tra ritmo e melodia, il rapporto tra rock ed avanguardia. Il basso poteva diventare lo strumento principale della band. La chitarra poteva rinunciare agli accordi armonici tradizionali, per produrre caos, rumori e dissonanze. La batteria poteva avvicinarsi alle ripetizioni sincopate della musica elettronica. La voce poteva trasformarsi in declamazione, poesia, sussurro, urlo o presenza spettrale.

Public Image Ltd. – Metal Box (1979)

I Joy Division portarono la tensione del punk verso un’espressione più introspettiva, attraversata dall’alienazione urbana e da un senso di isolamento che trovava nella produzione dell’epoca un ambiente sonoro inconfondibile. I Public Image Ltd, fondati da John Lydon dopo l’esperienza con i Sex Pistols, esplorarono le profondità dei bassi, del dub e delle sperimentazioni elettroniche, arrivando con “Metal Box“, nel 1979, a uno dei risultati più radicali ed accattivanti di quella stagione. I Gang Of Four costruirono, invece, una musica nervosa e tagliente, nella quale funk, marxismo, ritmo e critica sociale convivevano senza trasformarsi in una semplice colonna sonora della militanza. Non erano gruppi che avevano abbandonato il punk, ma ne avevano assunto la libertà come punto di partenza. La relazione con il reggae e con il dub, in particolare, non fu un semplice prestito stilistico. Nella Gran Bretagna degli anni Settanta, le culture musicali caraibiche erano parte integrante della vita urbana e delle comunità. L’incontro con il punk avvenne attraverso i club, i concerti, i negozi di dischi, le radio, gli spazi cittadini comuni e le mobilitazioni politiche. Ridurre questa relazione ad una generica contaminazione musicale significherebbe ignorarne l’ampia dimensione sociale e culturale.

Joy Division – Unknown Pleasures (1979)

Parallelamente, il dark e il gothic-rock elaborarono un’altra risposta alla crisi del linguaggio rock. Bauhaus e Cure costruirono universi sonori differenti, accomunati, in parte, dall’interesse per atmosfere più oscure, tensione emotiva e nuove forme di teatralità. Ma il dark rock non fu, semplicemente, un punk rallentato, ossessivo e vestito di nero. Attinse anche al glam-rock, alla psichedelia, all’elettronica, alla letteratura gotica e all’immaginario cinematografico. Allo stesso modo, anche l’industrial rock sviluppò una propria storia, intrecciata con l’arte performativa, la sperimentazione elettronica e la critica dei media. Killing Joke e Cabaret Voltaire non sono solo derivazioni del punk, anche se condivisero con quella stagione un’attitudine naturale alla rottura. Queste distinzioni sono importanti: riconoscere l’influenza del punk non significa attribuirgli la paternità di tutto ciò che venne dopo.

Anche la new-wave nacque dentro questo processo, ma seguì traiettorie differenti. Talking Heads, Devo, Blondie e molti altri artisti trasformarono l’eredità spigolosa del punk in linguaggi sonori e sentimentali che potevano dialogare con il pop, con il funk, con la disco music e con l’arte concettuale. La maggiore accessibilità di alcune di queste esperienze non ne cancellava, necessariamente, la capacità di ricerca e di sperimentazione. Il punk aveva aperto una porta. Il post-punk dimostrò che non esisteva alcuna ragione per richiuderla.

Talking Heads – Talking Heads ’77 (1977)

L’eredità del punk, quindi, non può essere ricostruita come una semplice successione di generi. Le trasformazioni musicali avvengono attraverso incroci inattesi, influenze reciproche, scene locali e ritorni imprevisti. Il noise-rock, ad esempio, non nacque, esclusivamente, dal punk, ma affonda le sue radici anche nelle avanguardie musicali del Novecento, nel rock sperimentale, nel rumorismo, nelle sonorità dei Velvet Underground e nelle esperienze più radicali ed eclettiche della scena sonora newyorkese. La no-wave di fine anni Settanta spinse la rottura punk verso una musica che poteva rifiutare quasi completamente le abituali convenzioni della melodia e della forma canzone strofa-ritornello. Negli anni Ottanta, i Sonic Youth e gli Swans avrebbero sviluppato, in modi profondamente differenti tra loro, alcune delle possibilità aperte da quell’incontro tra rumore, rock e sperimentazione. La distorsione non era più soltanto un modo per rendere aggressiva una chitarra, ma poteva diventare materia compositiva, ambiente fisico, pressione sonora, raccordo umano.

Sonic Youth – Confusion Is Sex (1983)

Il grunge, esploso commercialmente all’inizio degli anni Novanta, offre un esempio particolarmente significativo di questa genealogia complessa. Nirvana, Mudhoney e gli altri protagonisti della scena di Seattle si formarono dentro un ambiente nel quale hardcore-punk, heavy metal, rock indipendente e noise-rock convivevano e si contaminavano continuamente tra loro. L’influenza di band come i Melvins, i Wiperso i Pixies contribuì, in modi diversi, a definire un linguaggio che univa rumore, dissonanza, melodia e vulnerabilità emotiva. Con “Nevermind“, nel 1991, i Nirvana portarono una parte di quell’universo all’interno del mercato musicale mondiale. Fu un passaggio carico di contraddizioni. La cultura alternativa conquistava una visibilità straordinaria, proprio mentre diventava una risorsa economica enorme per la grande industria discografica. Eppure, il grunge non rappresentò soltanto l’assimilazione commerciale del punk. Contribuì anche a mettere in discussione alcuni modelli dominanti della mascolinità rock, dando spazio a fragilità, disagio ed ambivalenze che il linguaggio dell’hard-rock più convenzionale tendeva, spesso, ad escludere e marginalizzare. Il punk aveva rivendicato il diritto di non essere tecnicamente impeccabili. Il rock alternativo degli anni Novanta rivendicò anche il diritto di non essere invulnerabili.