Credit: Eli Russell Linnetz

Grimes ha annunciato il suo sesto LP, “Psy Opera”, che vedrà la luce nel 2027 (anche se non c’è ancora una data ufficiale), via Nazgul Recording LCC, a distanza di sette anni dal precedente, “Miss Anthropocene”.

La musicista e produttrice nativa di Vancouver ha detto che l’album non conterrà nessuna canzone dedicata al suo ex (e padre dei suoi tre figli) Elon Musk, con cui non è più in una relazione sentimentale dal 2021.

La press-release ci fa sapere che il disco parla di numerosi temi:

Dal dibattito sull’intelligenza artificiale alle guerre immorali, da un ex fidanzato terribile ai fanatici dell’aspetto fisico fino all’importanza della religione, “Psy Opera” tratterà tutto ciò di cui Grimes è stata testimone come donna che ha fatto la storia durante la sua pausa dalla musica pop.

Il nuovo singolo si chiama “Accelerando” ed è accompagnato da un video diretto da Cho Giseok.

Grimes ha realizzato questo brano in collaborazione con VADAKIN e ne coglie l’energia cruda e intensa che caratterizza l’intero album.