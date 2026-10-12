Il 10 ottobre Rosalía ha interpretato “Reliquia” e “Magnolias” al Saturday Night Live, brani tratti dal suo album del 2025 “Lux“.
La cantante è stata l’ospite musicale della terza puntata della 52ª stagione dello show statunitense, condotta da Shane Gillis.
Per la sua prima esibizione, Rosalía indossava un tutù da balletto nero ed è rimasta quasi completamente immobile.
Più avanti nella puntata, è tornata sul palco per “Magnolias”, il brano di chiusura di “Lux”.
Questa è stata la sua seconda apparizione come ospite musicale di SNL, dopo aver già eseguito “Chicken Teriyaki” e “La Fama” nello show del marzo 2022.