I Toploader sono tornati con il nuovo singolo “Sleepyhead”, il loro primo brano inedito dopo quasi un decennio visto che l’ultimo album, “Seeing Stars£, risale al 2017. Il pezo vede la band muoversi nel suo classico sound sound, quello che ha permesso a un disco come “Onka’s Big Moka” di fare il botto grazie anche a singoli gettonatissimi come “Achilles Heel” e “Dancing In The Moonlight”.

Washbourn ha dichiarato: “‘Sleepyhead’ esplora quella nostra incapacità, apparentemente innata, di svegliarci e prendere atto della realtà. Anche quando le circostanze sono così palesemente sfavorevoli, preferiamo nascondere la testa sotto il cuscino, spegnere la sveglia e tornare a letto!”