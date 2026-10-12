La grammatica di un maestro, rappata e cantata in gaelico, può trasformarsi in qualcosa che va ben oltre i confini di una lingua isolata, marginalizzata, per certi versi dimenticata e minacciata di estinzione. Può diventare identità, resistenza, memoria. Può diventare politica. Perché la protesta, quando è autentica, quando nasce da ragioni reali e non da una strategia di comunicazione, quando riesce a smascherare le menzogne degli Stati — soprattutto di quelli che amano definirsi democratici — non ha bisogno di un verbo o di un soggetto al posto giusto. Non ha bisogno nemmeno di una lingua universalmente comprensibile. A volte basta il suono di una lingua che si rifiuta di morire.

Belfast, del resto, è una città politica. Una città nella quale la politica non è una trasmissione televisiva, un talk show o un appuntamento elettorale: entra nelle famiglie, nelle scuole, nei posti di lavoro, attraversa le strade, i quartieri, i muri. È memoria privata e collettiva, appartenenza e conflitto, ferita e possibilità di convivenza. In luoghi come Belfast si comprende, forse meglio che altrove, quanto la politica riguardi, prima di ogni altra cosa, il modo in cui esseri umani diversi riescono — o falliscono — nello stare assieme.

Perché la politica è anche conflittualità. Non quella che pretende di annientare l’avversario, ma quella che rende possibile opporsi alla sopraffazione. È il rifiuto del settarismo, del razzismo, della violenza come strumento di dominio. È ciò che dovrebbe impedire ai più armati, ai più ricchi, ai più potenti, ai più protetti, a quelli che possiedono più alleati e più strumenti per imporre la propria narrazione, di avere, inevitabilmente, la meglio sugli altri. Vale nel piccolo delle nostre molteplici ed eterogenee quotidianità e vale, con conseguenze infinitamente più tragiche, nel grande dei rapporti tra i Paesi del mondo.

Quando la politica rinuncia a questo compito, dall’altra parte rimane la barbarie. Una barbarie che il mondo ha conosciuto troppe volte e sotto forme differenti. Era barbarie il fascismo con le sue leggi razziali del 1938; era barbarie la folle ideologia nazista della conquista, della purezza della razza e della supremazia ariana; sono stati barbarie il massacro e gli attacchi compiuti da Hamas il 7 ottobre 2023; è barbarie la devastazione inflitta alla popolazione civile palestinese e sono barbarie le politiche del governo israeliano che hanno prodotto morte, fame, distruzione e sfollamento su scala immensa.

Cambiano le epoche, le ideologie, le bandiere e le giustificazioni. Non cambia il punto nel quale si precipita quando a un essere umano viene sottratta la sua stessa umanità. È lì che comincia la strada più pericolosa: quando una persona non è più una persona, ma diventa soltanto un’etnia, una religione, una nazionalità, un nemico, un ostacolo, un danno collaterale. Quando la morte di un civile può essere giustificata in nome di una causa superiore. Quando la morte di un bambino diventa una cifra dentro una statistica, una conseguenza inevitabile, qualcosa a cui il mondo finisce persino per abituarsi.

KNEECAP @ Propaganda Live

È barbarie. È razzismo. È violenza. È disumanizzazione. Ed è precisamente per questo che le parole contano. I Kneecap lo sanno bene. La loro disobbedienza veemente, provocatoria, incalzante non nasce dal nulla. Nasce da una storia. Dalla rivendicazione di una lingua, di una storia e di una cultura che, per molto tempo, qualcuno avrebbe preferito marginali e silenziose. Nasce dall’identificazione con un’Irlanda che porta ancora dentro di sé le conseguenze del feroce e brutale colonialismo britannico, delle divisioni politiche e sociali, delle ferite dei Troubles e di una pace che non significa, necessariamente, cancellazione della memoria.

E, allora, persino rappare in gaelico diventa un gesto politico. Non perché una lingua appartenga naturalmente a una parte e non all’altra, ma perché continuare a parlarla significa rifiutare l’idea che la storia venga scritta soltanto da chi ha avuto abbastanza potere per imporre il proprio vocabolario. Una lingua minoritaria che sale su un palco televisivo e non chiede il permesso di essere tradotta è già, in qualche modo, una dichiarazione di esistenza. Ma sarebbe troppo semplice ridurre i Kneecap alla provocazione, allo slogan, alla bandiera palestinese o all’ennesimo scandalo costruito intorno a un gruppo musicale.

Dietro la loro irruenza c’è una domanda molto più scomoda: chi possiede il diritto di raccontare la realtà? Gli Stati? I governi? Gli eserciti? I grandi mezzi di comunicazione? Le multinazionali? Chi dispone del denaro, delle armi, delle istituzioni e delle relazioni internazionali? Oppure anche chi sta dall’altra parte?

È qui che la loro presenza a Propaganda Live assume un significato che supera quello di una sempliceesibizione musicale. Perché porta dentro la televisione generalista italiana qualcosa che la televisione tende, spesso, a sterilizzare: il conflitto. Non il conflitto come spettacolo tra opinionisti, ma quello che nasce dalla storia, dalle identità, dalle disuguaglianze, dai rapporti di forza. I Kneecap non chiedono di essere rassicuranti. Non cercano di rendere innocua la propria rabbia per farla entrare, più comodamente, nei codici dello spettacolo. Al contrario, ricordano che esistono momenti nei quali l’arte deve creare disagio, perché è la realtà a essere diventata intollerabile.

La politica che rivendicano, almeno nella parte più profonda e interessante del loro messaggio musicale, non dovrebbe essere quella della vendetta, né della sostituzione di un dominio con un altro. Dovrebbe essere una politica umana, solidale, giusta; una politica capace di opporsi alla violenza, senza trasformarsi, conseguentemente, nella sua immagine speculare. E una politica realmente non violenta non coincide con il silenzio. Dire che qualcosa è intollerabile non è violenza. Denunciare un crimine non è violenza. Contestare il potere non è violenza. Ricordare ciò che qualcuno preferirebbe dimenticare non è violenza.

Il primo passo è molto più elementare e, proprio per questo, tremendamente difficile: dire la verità. Conoscere le storie prima di scegliere da quale parte guardarle. Chiamare le vittime con il loro nome. Non stabilire gerarchie tra bambini morti. Non trasformare la sofferenza degli uni nella giustificazione della sofferenza degli altri. Non concedere a nessun governo, esercito, organizzazione, amministratore delegato, leader politico o autorità religiosa un’immunità morale, semplicemente perché appartiene al campo che abbiamo deciso di sostenere.

Mettere un freno alle azioni criminali degli uomini potenti, chiunque essi siano, significa, forse, recuperare il significato più semplice e insieme più difficile della politica: impedire che la forza diventi automaticamente ragione. Forse è anche per questo che tre ragazzi di Belfast che rappano in irlandese possono risultare così fastidiosi. Perché dietro il rumore, le provocazioni, l’ironia feroce e una lingua che molti di noi non comprendono c’è una domanda che invece comprendiamo benissimo: quanto siamo ancora disposti a tollerare prima di chiamare la barbarie con il suo nome?

E forse non è casuale che, quest’anno, il Nobel per la Pace sia stato assegnato a Navi Pillay, la giurista sudafricana che ha attraversato l’apartheid, difeso i diritti umani e presieduto la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che ha definito genocidio quanto commesso da Israele a Gaza. Perché ogni epoca, prima o poi, presenta il conto delle proprie ingiustizie e costringe qualcuno a scegliere da quale parte stare. La lotta contro il genocidio del popolo palestinese è una delle grandi lotte giuste del nostro tempo: non contro Israele, non contro gli ebrei, non in favore di Hamas, ma contro l’idea che esistano popoli sacrificabili, vite che valgono meno di altre, bambini la cui morte possa diventare accettabile in nome della sicurezza, della vendetta o della ragion di Stato.

È la stessa sottile linea che separa la politica dalla barbarie, il diritto dalla forza, la memoria dalla cancellazione. Ed è questo che, dal palco di Propaganda Live, i Kneecap ci ricordano nel modo più rumoroso possibile: stare dalla parte della pace non significa restare in silenzio, ma significa trovare il coraggio di parlare, di denunciare, di suonare, di rappare, di disturbare.