Mariacarmen è morta in un ospedale. Perché lei, ormai, una casa non ce l’aveva più.

L’avevano sfrattata.

Aveva 87 anni e in quella casa di Madrid viveva dal 1956, da settant’anni. Praticamente una vita intera. Pagava un affitto di circa 500 euro al mese, diventato improvvisamente incompatibile con le nuove pretese economiche della proprietà arrivate a 2650 euro. Troppo, comunque, per la sua pensione. Troppo per continuare a vivere nel posto in cui aveva trascorso quasi tutta la propria esistenza.

E non sono servite le proteste, le urla, il disprezzo, la rabbia. Non è servita la mobilitazione di chi aveva capito che quella non era più soltanto una controversia tra proprietario e inquilino. Non è servito nemmeno ricordare una cosa elementare: Mariacarmen aveva 87 anni.

Ottantasette.

Ci sono numeri che non dovrebbero avere bisogno di interpretazioni politiche. A quell’età si diventa più fragili. Il mondo comincia inevitabilmente a restringersi, le distanze diventano più lunghe, gli oggetti più importanti, le abitudini più necessarie. E aumenta il bisogno delle proprie sicurezze. Quale sicurezza può essere più profonda della propria casa?

Casa.

Una parola semplicissima, forse una delle prime che impariamo. Eppure una casa non è soltanto un insieme di mura, pareti, stanze e finestre. È un archivio involontario della nostra esistenza. È il luogo in cui conserviamo la memoria di ciò che siamo stati, delle persone che abbiamo amato e di quelle che ci hanno lasciato. Ogni stanza finisce per custodire qualcosa: un rumore, un odore, una fotografia, un mobile spostato mille volte, una finestra dalla quale abbiamo guardato cambiare le stagioni. Persino le cose più insignificanti acquistano un valore che nessun perito potrebbe calcolare.

Talking Heads – This Must Be The Place

La casa è il punto fermo nel caos. È il posto dal quale partiamo e al quale pensiamo di poter tornare. Forse è per questo che David Byrne, in “This Must Be the Place” dei Talking Heads, riuscì a costruire una delle più belle canzoni sull’idea di casa senza descrivere realmente una casa. Perché casa, alla fine, non è un indirizzo. È riconoscersi in qualcosa. È poter dire: questo è il mio posto. Mariacarmen quel posto lo conosceva da settant’anni.

Conosceva il quartiere, le strade, probabilmente i rumori del mattino e quelli della sera. Conosceva quella geografia minuscola che ciascuno di noi costruisce intorno alla propria esistenza: il negoziante di fiducia, il vicino al quale rivolgere un saluto, il bar, il marciapiede, l’albero sotto casa, le persone incontrate cento volte senza conoscerne magari neppure il nome. Sono cose apparentemente irrilevanti. Ma siamo esseri umani proprio perché abbiamo bisogno di coltivare rapporti, amicizie, consuetudini. Abbiamo bisogno di un luogo, di un tempo e di una storia ai quali appartenere.

Il problema è che appartenere a un luogo sta diventando un privilegio. Puoi appartenere finché puoi permettertelo. Poi devi andare via. Ed è qui che la vicenda di Mariacarmen smette definitivamente di essere la storia di un’anziana signora di Madrid e diventa qualcosa che riguarda tutti noi. Perché viviamo in un tempo in cui quasi ogni cosa deve trasformarsi in un affare. Ogni metro quadrato deve produrre. Ogni investimento deve crescere. Ogni bene deve garantire un ritorno, un margine, una plusvalenza. E ciò che produce un segno negativo deve essere corretto, spostato, cancellato. Anche quando dietro quel segno negativo c’è una persona.

Quando la politica arretra, il denaro non rimane educatamente fermo ad aspettarla: occupa immediatamente lo spazio lasciato libero. E comincia a stabilire non soltanto quanto valgono le cose, ma indirettamente quanto valgono le persone. È questa la parte più inquietante della storia. Non che esistano interessi economici: sono sempre esistiti. Ma che abbiamo cominciato a considerarli una specie di legge naturale, qualcosa di inevitabile davanti alla quale qualsiasi altra considerazione – sociale, affettiva, comunitaria, perfino umana – debba necessariamente soccombere.

Come se dire “è il mercato” chiudesse automaticamente qualsiasi discussione. Il mercato, però, non soffre. Non ricorda. Non ha ottantasette anni. Non conserva la fotografia dei propri genitori in un cassetto. Non guarda una porta pensando alle migliaia di volte in cui qualcuno che non esiste più l’ha attraversata. Mariacarmen sì.

The Specials – Ghost Town

E allora viene in mente anche un’altra canzone: “Ghost Town” degli Specials. Una città fantasma. Non necessariamente perché siano scomparsi gli edifici, ma perché stanno scomparendo le relazioni che rendevano quegli edifici una città. Possiamo restaurare le facciate, trasformare i centri storici in vetrine, moltiplicare appartamenti, rendite, investimenti e soggiorni brevi. Possiamo aumentare all’infinito il valore economico di un quartiere e contemporaneamente distruggerne il valore umano. Alla fine resteranno edifici bellissimi. Ma non sapremo più chi dovrebbe abitarli.

Mariacarmen, intanto, è stata portata via dalla sua casa. È finita in ospedale. Ed è lì che è morta. La sua storia ha avuto persino uno di quei finali che sembrano inventati da uno sceneggiatore particolarmente crudele: dopo lo sfratto era stato raggiunto un accordo che avrebbe dovuto permetterle di tornare nel suo appartamento. Non ha fatto in tempo. La casa era nuovamente lì ad aspettarla. Lei non è riuscita a tornarci. E allora sì, possiamo discutere delle responsabilità giuridiche, delle leggi, dei contratti, delle sentenze, delle competenze delle amministrazioni. È necessario farlo. Ma esiste anche una responsabilità morale.

E moralmente Mari Carmen è stata uccisa. Non serve immaginare un assassino con un’arma in mano. Si può morire anche quando una società decide che il valore economico delle cose conta sistematicamente più della fragilità delle persone. Si può morire di paura. Di solitudine. Di sradicamento. Si può morire di crepacuore, perché il dolore – per le persone che non riescono a ridurre l’esistenza a una successione di bilanci – può diventare qualcosa di terribilmente concreto.

Ed è qui che le responsabilità diventano numerose e scomode. Ci sono quelli che hanno trasformato la sua casa in un investimento. Quelli che hanno preteso una cifra che lei non avrebbe potuto sostenere. Quelli che hanno avviato le procedure. Quelli che hanno materialmente eseguito lo sfratto. Quelli che, pur avendone responsabilità politiche o istituzionali, non sono riusciti a trovare in tempo una soluzione capace di proteggere una donna di 87 anni.

Poi ci siamo noi. Ed è la parte che preferiremmo evitare. Noi che abbiamo visto le immagini. Noi che ci siamo indignati. Noi che abbiamo provato rabbia, disgusto, forse persino vergogna. E poi abbiamo cambiato canale. Siamo tornati al lavoro, alle bollette, alle partite, ai social network, ai nostri piccoli e grandi problemi quotidiani.

È comprensibile. Ed è proprio questo a rendere il meccanismo così perfetto. Perché la disumanità contemporanea non ha sempre bisogno di uomini feroci. Le bastano milioni di persone normali che si indignano per qualche minuto e poi, necessariamente o volontariamente, continuano a vivere.

Mariacarmen, invece, non poteva cambiare canale. Era lei la notizia. Era lei quella che aveva perso casa. Era lei, sola, in un luogo estraneo e asettico come un ospedale, mentre altrove continuavano le discussioni sulla sua vicenda.

La nostra disumanità non esplode soltanto nelle guerre trasmesse in televisione, nelle invasioni ingiuste, nel neocolonialismo, nei massacri che trasformiamo rapidamente in statistiche. A volte è molto più silenziosa. Abita nelle nostre città. Sale le scale di un condominio. Bussa a una porta. Presenta un documento. Applica una sentenza. E dice a una donna di 87 anni che deve andare via.

Forse sono proprio queste storie apparentemente piccole a fare più male. Nelle grandi tragedie abbiamo sempre qualcosa dietro cui nasconderci: numeri, confini, religioni, ideologie, eserciti, motivi di Stato, trattati, secoli di storia. Qui no. Qui c’è una signora. C’è una casa. C’è una porta che si chiude. E c’è una donna che non riuscirà più ad attraversarla.

Bruce Springsteen – The Ghost Of Tom Joad

Bruce Springsteen ha trascorso una parte enorme della propria carriera a raccontare persone simili: uomini e donne che improvvisamente scoprono di essere diventati superflui per il sistema che avevano contribuito a tenere in piedi. Da “The River” fino a “The Ghost of Tom Joad”, i suoi personaggi continuano a porre, in fondo, la stessa domanda: cosa succede a una società quando chi rimane indietro smette di essere un problema collettivo e diventa semplicemente un danno collaterale?

Mariacarmen ci lascia esattamente questa domanda. Se queste sono diventate le democrazie occidentali, se Destra e Sinistra non riescono più a garantire neppure alcune prerogative minime di una società che voglia continuare a definirsi civile, cosa ne sarà del nostro futuro?

Perché il vuoto non rimane mai vuoto. Da una parte avanzano rancore, odio ed estremismi, pronti ariesumare le formule atroci del passato e a indicare continuamente qualcuno contro cui rivolgere la propria frustrazione. Dall’altra cresce un potere economico sempre più capace di condizionare le decisioni degli Stati, mentre le grandi concentrazioni finanziarie diventano abbastanza forti da negoziare quasi alla pari con la politica. E, osservando tutto questo, i regimi dispotici possono sentirsi ancora più autorizzati ad allargare le proprie zone di controllo e d’interesse, indicando le nostre contraddizioni come prova dell’ipocrisia delle democrazie.

È un processo lento. Non arriva necessariamente con i carri armati. A volte comincia molto più banalmente. Comincia quando accettiamo che una casa sia soltanto un bene. Che una persona sia soltanto un costo. Che una città sia soltanto un investimento. Che la fragilità sia un difetto del quale qualcun altro dovrà occuparsi. Finché, un giorno, scopriamo che quel qualcun altro siamo noi.

Mariacarmen aveva 87 anni. Aveva vissuto settant’anni nella stessa casa. Voleva soltanto rimanerci. Forse tutta questa storia potrebbe essere ridotta a questo. A una vecchia canzone che continua a suonare mentre intorno cambiano proprietari, governi, società, prezzi e bilanci.

This must be the place. Questo deve essere il posto. Perché una società incapace di garantire a una donna di 87 anni il diritto di finire serenamente la propria vita nel luogo che per settant’anni ha chiamato casa dovrebbe almeno avere il coraggio di chiedersi che cosa intenda, ormai, quando usa la parola civiltà.