All’inizio di questo mese, la Third Man Records ha annunciato “The Raconteurs: Broken Boy Soldiers XX” come suo ultimo “Vault Package” per gli abbonati. Il cofanetto dedicato al ventesimo anniversario dell’album di debutto dei Raconteurs include demo inediti, outtakes e il loro primissimo concerto.
Sabato sera, il gruppo, Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler, si è riunito per la prima volta dopo sette anni.
Durante la seconda serata di White al «The Truth», il nuovo locale di Nashville, i Raconteurs hanno chiuso lo spettacolo con «Steady, As She Goes», «Hands», «Level», «Broken Boy Soldier» e «Carolina Drama».