Credit: Molly Boniface

Viene da Londra una delle nuove sensazioni dell’indie-rock contemporaneo: il suo nome è Saint Clair, un quartetto di giovanissimi musicisti che di recente ha esordito con l’Ep “Something To Be Said”, suscitando grandi consensi in Patria.

A questo lavoro ha fatto seguito a breve giro di posta la morbida ballata “Dreams”, segno di una creatività in piena ebollizione.

Colpisce della loro proposta il fatto di voler discostarsi dal sound in voga presso acclamati gruppi coevi tipo Friko o Westside Cowboy, in quanto i Saint Clair sembrano rifarsi di più a un immaginario legato alle esperienze dei primi Radiohead o dei Pixies.

In poche parole dovessimo definire la loro musica non potremmo evitare di tirare in ballo la grande forza emotiva, l’impatto e l’intensità, che si traducono in brani che sanno squarciare l’anima dell’ascoltatore quando meno se lo aspetta, con fragranti esplosioni di chitarre dopo l’iniziale quiete, e l’incisivo cantato di Toby Bardsley, per cui si sono scomodati paragoni ingombranti con Thom Yorke e Jeff Buckley.

Il mini-album è formato da quattro pezzi che mostrano appieno le potenzialità del gruppo: “Warm” denota un crescendo musicale che non lascia scampo (facendoci tornare alla mente i JJ72), “Gretchen” tiene invece i giri del motore più bassi ma il tutto è funzionale per trasmetterci da vicino i tormenti interiori del cantante, mentre “Too Young To Notice” diventa emblematico di una poetica che intende scandagliare i disagi e le incertezze dei ragazzi della loro generazione.

Resta da dire della tracklist che con i suoi saliscendi musicali e i cambi di registro rappresenta il più fulgido biglietto da visita dei Saint Clair, che oltre al già citato Bardsley comprendono il chitarrista Lawrence Bordean, il bassista Adam Anderson e la fascinosa batterista Beth Diana.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sentiremo ancora parlare molto di questo gruppo!

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