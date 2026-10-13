Il “Soundstage of Hope”, il gala di beneficenza annuale organizzato a sostegno delle persone che vivono in stato di sanità critica e senza dimora a Los Angeles si è tenuto il 10 ottobre al Chaplin Studios di LA. Lo scopo della serata era quello di raccogliere fondi per Hope United / Hope the Mission a supporto dei senzatetto.

L’evento è stato ospitato da Dave Grohl e Jordyn Grohl, con esibizioni dal vivo di Chevy Metal, John Mayer, Jack Black, Annie Lennox, Pat Smear, Chad Smith, Greg Kurstin, Luke Spiller e Wendy Melvoin.

Da questa serata ci piace accendere i riflettori su Annie Lennox, prima impegnata nella riproposizione di “Sweet Dreams (are Made of This)” con Dave Grohl alla batteria, John Mayer alla chitarra e Wendy Melvoin (dei Wendy & Lisa) all’altra chitarra. Greg Kurstin è alle tastiere. Poi ecco la band, con Grohl alla chitarra, che si cimenta in “Don’t Let It Bring You Down” di Neil Young.