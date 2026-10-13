Che l’Irlanda, musicalmente parlando, ora sia “on fire”, beh, è sotto gli occhi di tutti. Un nome nuovo da segnare sull’agenda è quello dei Madra Salach di Dublino che il 15 gennaio pubblicheranno il loro album di debutto, “Gorta“. Di loro avevamo già parlato nella nostra recensione al recente Poplar Festival di Trento.

I Madra Salach, partiti in 3 e ora in 6 sul palco, potrebbero essere etichettati come contemporary folk, visto che la loro base sonora affonda le radici nella musica popolare e celtica irlandese, ma poi ecco la contaminazione, con la tradizione che si fonde alla musica elettronica, all’ambient, al post-punk.

“It’s a Hell of an Age” è un ottimo EP che funge da biglietto da visita, ma ora è, appunto inizita la corsa al disco d’esordio con la pubblicazione del singolo “Ribbon Factory”:

Proprio in questi giorni è comparso su YouTube un video che ci mostra la band live, con i ragazzi che si esibiscono dal vivo in “Tunnel Tigers” (cover di Ewan MacColl), “Ribbon Factory” e “Searrach” durante una sessione al Green Man Festival 2026 di Crickhowell ad agosto 2026.

Entriamo sempre di più nel mondo sonoro di questa band che sicuramente farà parlare di sè…