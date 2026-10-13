È disponibile il trailer ufficiale che accompagna la versione restaurata in 4K di “Trainspotting”, il celebre film uscito nel 1996 e diretto da Danny Boyle che, in occasione del trentesimo anniversario dall’uscita, torna sul grande schermo per un evento speciale al cinema solo il 19, 20 e 21 ottobre 2026. La pellicola, inoltre, sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre.

Ispirato all’omonimo romanzo di Irvine Welsh del 1993, il film cambiò la storia del cinema, diventando un manifesto sociale e un culto transgenerazionale. Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, il film racconta un paese invaso dalle dipendenze, in un contesto storico caratterizzato da una forte crisi economica, politica e culturale che attraversava il Paese in quegli anni.

Il titolo racchiude una delle chiavi di lettura principali del film. Il termine inglese indica il passatempo, diffuso soprattutto nel Regno Unito, di osservare e catalogare i treni. Nella pellicola, il titolo assume un significato metaforico diventando il simbolo di una ricerca priva di una meta, proprio come quella dei protagonisti, costantemente alla ricerca di una forma di evasione dalla realtà. A caratterizzare l’intero film è il celebre slogan “Choose Life” – scegli la vita – al centro del monologo introduttivo di Mark. Nel corso della pellicola il suo significato cambia sensibilmente, diventando espressione della sua volontà di estraniarsi da ciò che la società definisce giusto e doveroso.

La colonna sonora, parte integrante del suo successo, è stata una delle più leggendarie della storia del cinema. Il film ha costruito la propria identità musicale connettendosi anche alla scia del britpop, techno e rock underground degli anni Ottanta e Novanta come “Born Slippy .Nuxx” degli Underworld, che accompagna la sequenza finale e diventa, anche attraverso la pellicola, uno dei brani simbolo della club culture britannica.