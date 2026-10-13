I Kula Shaker hanno annunciato “K-Reinkarnate“, una registrazione analogica completamente nuova del loro album di debutto del 1996, “K”, in occasione del suo trentesimo anniversario.

L’album uscirà il 5 febbraio 2027 per l’etichetta della band, la Strange F.O.L.K. Records, con una nuova versione di “Govinda” già disponibile. La band ha inoltre annunciato un tour da headliner nel Regno Unito e in Europa per febbraio e marzo 2027, ovviamente Italia non compresa.

Parlando della nuova registrazione di “Govinda”, Crispian Mills ha detto: “‘Govinda’ è con noi fin dal primo giorno. È stata la prima canzone che abbiamo mai suonato, quando ci siamo intrufolati sul palco Krishna al Glastonbury del 1993, e per molti versi è la canzone che ha finito per definirci. Ci ha permesso di affermare la nostra identità e il nostro sound unici nel caos del Britpop, con tutte quelle band che si contendevano l’attenzione, e, col senno di poi, era decisamente in anticipo sui tempi, con il kirtan. Naturalmente, George Harrison è stato il primo a renderlo popolare con ‘My Sweet Lord’, e noi eravamo davvero appassionati di tutto ciò.“

Crispian Mills, Alonza Bevan, Paul Winter-Hart e Jay Darlington hanno interpretato le canzoni così come suonano dopo tre decenni di esibizioni dal vivo.

“Questo è il vero significato della parola ‘reincarnate’: non si tratta di replicare K, ma di evocarne lo spirito suonandolo dal vivo e dandogli ‘nuova vita’. Esplorare come continui a vivere e respirare nel presente, e come tutte quelle canzoni si siano evolute naturalmente nel corso di trent’anni di concerti dal vivo.“

Le sessioni hanno anche riportato alla ribalta diversi brani. “Shower Your Love”, “Hush” e “Drop In The Sea” erano stati registrati durante le sessioni originali di “K” ma non erano stati inseriti nell’album finale, e ora sono stati reinseriti nella scaletta. L’aggiunta più insolita è “She’s So Free”, una registrazione incompiuta recuperata da un nastro master da 2″. Il pianoforte, la chitarra acustica e la voce solista originali sono stati completati con nuove parti strumentali e vocali nel 2026.

Tracklist:



Hey Dude

Knight On The Town

Temple Of Everlasting Light

Guru Vandana

Shower Your Love

Smart Dogs

Magic Theatre

In The Deep

Hush

Tattva

Drop In The Sea

Grateful When You’re Dead

Jerry Was There (Gurudeva Jai Jai Ho)

Hollow Man (Parts 1&2)

303

Start All Over

Govinda

She’s So Free