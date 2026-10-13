Un taglio netto con il passato per un’evoluzione stilistica che, senza ombra di dubbio, farà storcere il naso a coloro che apprezzarono l’album di debutto “Makes Me Sick Makes Me Smile”, uscito ben quattro anni fa. Sabrina Fuentes si è presa tutto il tempo necessario per dar vita alle dieci tracce di “Anarchy”, un disco molto breve (siamo sotto la mezz’ora) scritto e registrato con il chiaro obiettivo di cancellare quanto fatto in precedenza e operare una sorta di reboot di carriera.

I Pretty Sick del passato si erano fatti conoscere con il loro alternative rock energico e sfrontato, frutto di un intelligente ma non originalissimo mix fra il grunge più caustico e il pop punk meno sbarazzino, vicino alle produzioni degli anni ’90 e a quell’attitudine tipica del movimento Riot Grrrl che ormai è merce rara.

Oggi sono pressoché irriconoscibili: synth, beat e chitarre ultra-processate guidano la carica in questa nuova avventura all’insegna di un rock elettronico ultra-moderno con contaminazioni indie, dream pop, shoegaze e trap.

Una svolta coraggiosa e francamente inspiegabile. Non conosco molto bene la saga dei Pretty Sick, ma non mi pare che nell’esordio vi fossero avvisaglie di questa trasformazione. La mia impressione, da vecchio brontolone, è che Sabrina Fuentes abbia voluto mettere sul mercato qualcosa che, in maniera estremamente generica, potremmo inserire nell’indefinibile calderone dei prodotti rivolti alla Gen Z.

Un miscuglio di ritmi, melodie e hook sapientemente condito al fine di imporsi all’attenzione di un pubblico giovanissimo, allergico al mainstream ma comunque succube dell’algoritmo che tutto regola e controlla. Dieci piccoli sogni (o incubi?) sintetici che sembrano sbucare fuori dal feed di TikTok di un adolescente che avrebbe voluto godersi gli anni d’oro dei goth ma si è dovuto accontentare dell’emotronica.

Tutte le canzoni sono avvolte in un manto di quieta oscurità: dominano le atmosfere malinconiche e notturne, spesso “sporcate” da glitch e rumori di varia natura, con le melodie sussurrate e dolenti di Fuentes (anche lei, come Julian Casablancas, non disprezza affatto l’autotune) a fare da trait d’union a un’esperienza d’ascolto che perde mordente quasi subito.

Personalmente mi sento di salvare “Star”, “Needles” (entrambe contraddistinte da eleganti sfumature shoegaze in stile Jesu) e, per quanto riguarda il versante più danzereccio, “home2hide” e “Prosperity”, con un incessante ritmo trance capace di spazzare via la noia. Che pure c’è – e in abbondanza.