Per il nuovo, attesissimo album degli Shudder To Think bisognerà aspettare ancora qualche mese. La band di Washington ne ha annunciato l’uscita, prevista per gli inizi del 2027, senza offrire altre informazioni al riguardo.

Credit: Bandcamp

Per il momento, ci si dovrà accontentare di questo piccolo EP di tre tracce: un gradito antipasto in attesa della portata principale. “Who Sent You?” non supera i dieci minuti di durata, eppure segna un momento importantissimo nella lunga e travagliata storia del gruppo capitanato da Craig Wedren, tornato finalmente in piena attività dopo i tre decenni di silenzio interrotti solo l’anno scorso con il doppio singolo “Thirst Walk/Playback”.

Ma entriamo nel merito. Già dai primi secondi di “Who Sent You?” si ritrova il caratteristico sound alt rock degli Shudder To Think, ancora molto legato agli anni ’90, ma assai moderno nella resa sonora: chitarre oblique, dinamiche spezzate e una produzione pulita e spaziosa convivono con una ruvidezza mai domata.

Il nuovo bassista Jherek Bischoff, polistrumentista e musicista completo attivo anche come compositore, produttore e arrangiatore, porta in dote una nuova attenzione ai dettagli – a quelle sfumature sonore che sono alla base della title track, un piccolo universo musicale che sorprende l’ascoltatore con il suo continuo susseguirsi di elementi presi in prestito dal power pop, dal post-hardcore, dall’art rock, dal math rock e dal progressive rock.

La base di partenza, però, è sempre quella del post-hardcore più dinamico e contaminato. Anche nella loro prima vita, del resto, gli Shudder To Think non avevano mai nascosto la loro passione per i Fugazi. Ne ritroviamo la potenza di fuoco in una cover sorprendente di “Something To Do”: la band stravolge il pezzo dei Depeche Mode, spogliandolo della struttura elettronica e mantenendo il mood oscuro, tradotto nella chiave più grezza e abrasiva dell’alternative rock.

L’EP si chiude con “Release The Ball”, un brano acustico essenziale da ogni punto di vista: dall’arpeggio di chitarra alla durata che non supera i due minuti. Non aggiunge nulla di sostanziale al lavoro, e gli unici elementi interessanti sono rappresentati dai rumori e dai suoni indistinti che fanno da sottofondo: si torna a quella radice noise rock che è parte integrante del DNA della band.

In conclusione, è difficile esprimere un giudizio netto su un EP così breve: gli Shudder To Think sembrano sicuramente in forma, ma qui c’è davvero troppo poco da analizzare, a esclusione di qualche suggestiva e piacevole curiosità. Attendiamo fiduciosi l’album vero e proprio.