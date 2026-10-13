Tornano in Italia i Motorpsycho, amatissima psych-rock band norvegese che annuncia oggi il “Taking Trøndelag To The People Tour ’27″.
Il gruppo presenterà ai fan “Uno spettacolo dal vivo completamente nuovo, con nuovi aggeggi e gadget, oltre a improvvisazioni e brani mai visti né ascoltati prima. Canteremo canzoni già affermate come classici e futuri classici, punteremo alle stelle e mireremo all’infinito, ma toccheremo i vostri cuori e vi lasceremo a bocca aperta, in perfetto stile Trønder! Portatevi i tappi per le orecchie, indossate scarpe comode e preparatevi a essere completamente Motorpsychodelisized“.
18 aprile 2027 – Torino, Hiroshima Mon Amour
20 e 21 aprile 2027 – Milano, Legend Club
22 aprile 2027 – Roncade (TV), New Age Club
I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it e rivendite autorizzate dalle ore 10:00 del 14 ottobre.
Sono 4 le date italiane (doppietta a Milano) dei Motorpsycho ad aprile
Tornano in Italia i Motorpsycho, amatissima psych-rock band norvegese che annuncia oggi il “Taking Trøndelag To The People Tour ’27″.