Con “L’artista”, nuovo singolo accompagnato da un videoclip in uscita il 16 ottobre, Olden prosegue il percorso di riscoperta dedicato a Franco Fanigliulo. Il brano è tratto da “Fanigliulo, l’artista”, il primo tributo discografico mai realizzato sull’opera del cantautore spezzino, figura brillante e irregolare che la musica italiana ha finito per relegare ai margini nonostante un repertorio sorprendente per modernità, ironia e libertà creativa. Il progetto è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco nella categoria Miglior Album Interprete.

Siamo molto contenti di potervi proporre, qui su IFB, il video in anteprima:

Olden, nome d’arte di Davide Sellari, perugino trapiantato da anni a Barcellona, gli restituisce oggi luce, memoria e ascolto, riportando al centro uno degli autori più sottovalutati della canzone d’autore italiana.

“L’artista” è uno dei brani più emblematici della poetica di Fanigliulo: una dichiarazione ironica e dissacrante, una satira tagliente contro chi si autocelebra, chi vive dall’alto del proprio trono, chi confonde la posa con la sostanza. Olden lo interpreta scegliendo la via della sottrazione: togliere, non imitare, non aggiungere, per cogliere la vera essenza di un autore che, in senso profondo, era un anti-artista.

Nel video, Olden porta all’estremo la dimensione grottesca del personaggio: “Mi interessava tirar fuori il lato più grottesco», spiega, “quello dell’artista che cerca di costruirsi, ma più lo fa più rivela ciò che tenta di nascondere: un uomo fragile, insicuro, che forse ha paura di non essere abbastanza“. La teatralità diventa specchio: più il protagonista si gonfia, più si sgretola, fino alla resa finale, quando comprende di essersi trasformato in “un buffone”, “un fallito”, nonostante il successo proclamato. È un cortocircuito tra ridicolo e malinconia che restituisce tutta la complessità del brano originale.

Prodotto da Flavio Ferri (Delta V), “Fanigliulo, l’artista” attraversa nove brani del cantautore ligure, con un’unica collaborazione, “La Giovanna”, interpretata insieme a Claudia Crabuzza. L’album costruisce un ponte tra epoche e sensibilità: le parole di Fanigliulo tornano a vibrare, filtrate attraverso lo sguardo di un artista che ne comprende profondamente la fragilità e la forza.