Dhani Harrison e Nigel Godrich danno vita ai Dragonflies ed è un incontro fortunato ma non certo fortuito quello tra un musicista avventuroso (attivo con thenewno2, Fistful Of Mercy oltre che da solista) che non si è mai accontentato di essere figlio di George e il produttore di Radiohead, Atoms For Peace che ha sintetizzato il loro rapporto dicendo: “It’s like one person throwing something in the air and the other person catching it“.

Credit: Magda Kuca

Una collaborazione in realtà c’era già stata all’epoca di “Innerstanding.” disco di Harrison del 2023 ma questi otto brani sono nati in modo ben più organico, composti nello studio di Bristol di Godrich su una solida base di loop e tape recordings con la partecipazione di Joey Waronker (Ultraista, Atoms For Peace) alle percussioni. Un lavoro veloce, istintivo con Dhani a voce e chitarra.

E’ un’atmosfera riflessiva, di pacifica contemplazione, quella di “Dragonflies” con l’eleganza di “Slower” che mette in risalto la voce di Harrison, un falsetto dai contorni psichedelici molto adatto a queste sonorità. Leggermente più ritmata “Setting Sun” tra indie pop e elettronica, l’intensa e dark “Straight Line” si muove a passo lento ma sicuro diventando uno dei brani più riusciti.

“Heart Or Head” è un altro momento interessante per come coniuga influenze jazz e psichedelia con indubbia eleganza, raffinatezza confermata da “Ophelia” dove l’istinto da sound designer di Godrich incontra l’indole melodica di Harrison ben espressa anche nella sincerità di “The Weight”. Un mondo sonoro affascinante quello costruito da Dhani & Nigel, curato nel minimo dettaglio.

Non certo una sorpresa e “Dragonflies” beneficia del meticoloso metodo – Godrich che, come ha avuto modo di dire Harrison, ha sempre idee molto precise su come un brano debba suonare. Il meglio i due però lo danno quando si lasciano andare in un finale ipnotico e intenso con “In Between” e “End Of World” a suggellare un sodalizio inedito che lascia incuriositi e soddisfatti.