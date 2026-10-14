Molly Emma Elizabeth McCormick in arte Gia Ford arriva al secondo album “A Room Within A Room” forte del successo ottenuto dall’esordio “Trasparent Things” apprezzato anche da Elton John e con la voglia di non rassegnarsi a un futuro da pop star alternativa.

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La sua piccola ribellione gentile sono questi undici brani, celebrazione della musica suonata, vissuta, l’antitesi del suono freddo schiavo di intelligenze non solo artificiali, scritti e composti insieme al chitarrista e produttore Conor Houston, pieni di riferimenti letterari.

Libri letti e amati, figure iconiche come Anne Sexton in “At Least For Now”, il romanzo di Anaïs Nin che dà il titolo a “A Spy In The House Of Love”, “La Valle Dell’Eden” di John Steinbeck che fa da sfondo a “Cathy”, Joan Didion e Sylvia Plath ispiratrici di “Shell”.

Inizio soffuso con il piano e gli archi di “Liberty” pop d’autore colto e sofisticato; i sintetizzatori, il basso, la batteria, i fiati di “Diamonds Coming Down” uniscono anni settanta e ottanta, il funk e le tastiere. La voce di Gia Ford suona ancora più eclettica e appassionata in “At Least For Now” e “Standing Beneath The Dream”, si trova a proprio agio tra arrangiamenti sempre ben curati proprio come quelli delle già menzionate “Cathy” e “A Spy In The House Of Love”.

Gia Ford in un mondo perfetto sarebbe un’eccentrica Bond girl figlia dell’umanità di “God” e della vulnerabilità di “Shell”. Rock e riflessiva in “I Guess My Time Has Come” e nella ritmata “How Do I Reply?” con indole da cantautrice in “Versions Of You” altra bella ballata orchestrale.

Rimette tutto in gioco e lo fa con coraggio e dedizione, senza ripetere quanto fatto in passato o cercare soluzioni semplici. Non ha paura di rischiare, in “A Room Within A Room” mette molto della sua vita, dei film visti, delle esperienze fatte e ogni riferimento è tutt’altro che casuale in un disco estremamente raffinato.