Si vedono le quinte, il fondale traballa, la luce artificiale diventa più evidente della scena che dovrebbe illuminare. È precisamente lì che “Blue Movie”, terzo album di Lukas Frank sotto il nome Storefront Church, decide di abitare.

Un cinema povero, notturno, sporco.

Credit: Silken Weinberg

Tutto viene ristretto, compresso, avvicinato al corpo. Frank ha suonato, cantato, prodotto e mixato l’intero album nella propria casa di Los Angeles, scegliendo una tavolozza elettronica più intima, fatta di sintetizzatori, asperità, riverberi e improvvise esplosioni melodiche.

È significativo che Frank stesso abbia definito questo il suo disco più cheap and pathetic, nato in un capanno senza finestre con strumenti finti e sintetizzatori, mentre il precedente era stato concepito in studio con archi e musicisti.

E forse è proprio questo il significato del titolo. Un blue movie è un film clandestino, erotico, proibito, marginale. Ma il blu è anche il colore della notte, della luce elettronica, della malinconia televisiva, della pelle quando il sangue sembra essersi ritirato.

“Still Lying” è una delle sue dichiarazioni più spettacolari. La voce si agita dentro un’elettronica scura, distorta e teatrale, mentre la canzone sembra crescere su se stessa fino a diventare un melodramma gotico. “Seafood Shanty” è un misto tra un ingenuo pop romantico e il teatro dell’assurdo. “Pictures Of Her Debit Card” porta il disco dentro una contemporaneità ancora più disturbante. “Witness Protection” è l’apice del disco. invece una delle sorprese dell’album. Nei passaggi più felice ricorda addirittura i grandissimi Suicide.

“Blue Movie” è molto più interessante della sua semplice genealogia musicale. Certamente ci sono gli anni Ottanta, la darkwave, l’art-pop, l’elettronica gotica, il synth-pop, il rock alternativo. Ma “Blue Movie” non è un esercizio di citazione. È piuttosto un disco che prende una certa idea di pop degli anni Ottanta , una superficie elegante sotto la quale qualcosa sta andando terribilmente storto, e la trasporta dentro la Los Angeles contemporanea.

Storefront Church canta il glamour dopo il glamour. Il romanticismo quando è rimasto soltanto il suo involucro. Los Angeles che promette il paradiso e consegna invece un set vuoto alle tre del mattino.