Credit: Bandcamp

Salutiamo con entusiasmo un brano come “Silver Coin” che segna una nuova tappa del percorso degli Small Pond, confermando la bontà della loro proposta.

Molly McDevitt ci accompagna con la sua voce soave, ma che all’occorrenza non lesina in grinta e intensità, in una ballata pop-rock dove al centro vi è la dinamica di coppia, tra amori e contrasti.

Il singolo anticipa l’album “Soft Burn”, in uscita il 21 ottobre, che a detta del gruppo mostrerà una faccia diversa rispetto al passato, laddove “Let It Fall Like It Should” (il disco precedente che ne segnava il debutto nel 2022) si basava per lo più su sonorità acustiche e sognanti.

La band, attualmente di base a Portland, nel Maine, è completata da Ian Howard alla chitarra, Joe Murphy al basso e Colin McKenna alla batteria, ma è evidente come ne sia la McDevitt il centro gravitazionale, autrice dei testi e principale compositrice.

Rimaniamo sintonizzati sugli Small Pond, in attesa di questa seconda prova discografica sulla lunga distanza.

Listen & Follow

Small Pond: Bandcamp