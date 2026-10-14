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“Graphene Cult” è il primo assaggio di “Everything Looks Real”, l’album che i Kohei hanno appena completato e che segue l’EP “Plunge“, uscito a febbraio 2025. Ovviamente siamo molto contenti di poter avere l’esclusiva del video qui su IFB un paio di giorni prima della sua uscita ufficiale.

È un brano dall’impatto frontale e viscerale, che affonda le sue radici nell’urgenza del noise rock e dell’alternative. Ispirata dalla crudezza grunge dei Nirvana e dall’aggressività sonora di band come i Metz. Un muro di suono abrasivo per fare da specchio a un testo cupo, paranoico e profondamente disilluso.



Al centro della narrazione c’è una feroce critica all’alienazione e alle false promesse di salvezza del modello produttivo capitalistico (“They’re gonna tell you about this very cool secret / It’s going to fix whatever they pretended wasn’t there“). Il brano esplora la sensazione claustrofobica di essere ridotti a un mero strumento, sacrificando corpo ed emotività per profitti vuoti e agende nascoste (“Blood and bones for vapid gains”).



Il video è stato registrato presso La Casetta Studio di Enrico Tabbacco (@live_from_casetta). La scelta di puntare su una produzione video in presa diretta nasce dalla passione per la musica live e dalla volontà di offrire al pubblico un’esperienza di ascolto autentica, priva di artifici digitali e fedele all’energia del palco. Casetta Studio sta dando visibilità ad una scena musicale siciliana che appare viva e molto ispirata

Nati alle pendici dell’Etna nell’estate del 2024, i Kohei portano impresse nel proprio DNA un’inquietudine profonda e un’energia fatta di continui contrasti. Andrea Longo (voce e chitarra), rientrato da una lunga permanenza nel Regno Unito dove ha militato nella band post-metal Tacoma Narrows Bridge Disaster, decide di formare un power trio che abbia un approccio diretto, in netta contrapposizione alle lunghe composizioni strumentali. Incontra così Daniele Arcoria (basso) e insieme iniziano a ricercare un nuovo suono, gettando le basi per quello che diventerà il progetto K?hei. Il trio si completa in modo inaspettato: a un concerto dei Mogwai nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento – ben lontano da Catania – quando Andrea incontra Pietro Santoro (batteria)



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