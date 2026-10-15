Dopo essere diventata un fenomeno virale su TikTok grazie a un estratto di una sua canzone, cui hanno fatto seguito altri singoli di successo – tra cui “Vaitimbora” in collaborazione col duo francese Trinix – , e aver toccato già in più occasioni l’Italia in tour sul finire dell’anno scorso, debutta finalmente sulla lunga distanza Mari Froes, da più parti considerata l’astro nascente della nuova musica brasiliana.

Ventitreenne di San Paolo, Mari Froes ha iniziato sin da piccola ad appassionarsi al canto, spinta da un forte imprinting familiare e ambientale, mostrando grande affinità di spirito e profondo rispetto per gli artisti che hanno fatto la storia della bossanova (e non solo).

Tuttavia, essendo figlia del suo tempo, è riuscita a veicolare questo suo talento e questa passione grazie alle piattaforme musicali e ai social, sviluppando presto – partendo da rivisitazioni di brani noti – uno stile personale che comprende elementi di samba, aperture jazz e moderna bossa nova, intessuti in una convincente matrice soul.

Il risultato finale è “Esquina do sol”, un album in cui la Nostra conferma di saper destreggiare al meglio la materia, facendo convivere quindi classico e moderno nella sua proposta artistica.

Ascoltare le dodici canzoni che compongono questo lavoro discografico equivale a immergersi soavemente nelle atmosfere brasiliane: cullati dalla voce di Mari, il cui timbro profondo e delicato connota episodi salienti come “Dezenove Verões” – che apre l’opera -, “Rio Lua”, “Garoa” e “Dona do Mar”, ci si sente al riparo dalle brutture del mondo, avvolti pian piano da un calore che rassicura e conforta.

Gli arrangiamenti mettono in luce la volontà dell’autrice di mostrare più facce della medaglia musicale – con l’inserimento di percussioni a conferire ritmo e vitalità in alcuni momenti -. anche se permane un senso di omogeneità molto forte dall’inizio alla fine della scaletta.

Tra i temi trattati figurano il viaggio e la ricerca della libertà e di una propria identità, ai quali si affianca l’immancabile saudade, a testimonianza di un legame indissolubile che la Froes, sebbene rivolta a un mercato internazionale, intende mantenere con la sua amata terra d’origine.

Listen & Follow

Mari Froes: Instagram