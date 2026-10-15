Un paesaggio urbano accompagna le dieci canzoni di “A Ride”. Palazzi grigi, strade consumate, finestre che si accendono una dopo l’altra. Eppure il tramonto trova ancora la forza di apparire davanti ai nostri occhi, insinuandosi tra il cemento e le antenne, mentre i passi scivolano lungo il cammino, sospesi tra una realtà che continua a sanguinare e fantasie che hanno il sapore del gelido metallo e del sale, delle incomprensioni, degli addii, dei volti e delle voci, che ci sono passati accanto, senza che ce ne rendessimo conto.

Credit: Bandcamp

Le trame post-punk della band bolognese si insinuano proprio lì, nei piccoli spazi rimasti vuoti tra le nostre percezioni quotidiane, dentro quel pressante miscuglio di impegni ricorrenti, di gesti ripetuti e di loop estenuanti che vorremmo soltanto interrompere e spezzare. Perché sentiamo che, a ogni giro, qualcosa viene irrimediabilmente perduto: un ricordo, un’immagine, un’idea, una sensazione, un sapore. Piccole parti di noi abbandonate lungo il tragitto, fino a trasformarci, lentamente, nel mostro che una mattina, quasi distrattamente, riconosciamo nello specchio.

Intanto le chitarre tessono le loro linee nervose e seducenti, le parole si dispongono con naturalezza e inseguono ritmiche incalzanti che sembrano volerci strappare da qui. E allora partiamo. Oltre il centro, oltre le periferie ingrigite. Oltre le stazioni caotiche e gli schermi illuminati degli smartphone. Oltre le ansie che ci consumano e le vergogne che ci annientano. Oltre questo futuro già scritto che non ci appartiene.

E, per qualche istante, torniamo leggeri. Invisibili. Liberi di seguire le folate di vento, di cercare un giorno che non obbedisca a nessuna lista, a nessun appuntamento, a nessun obbligo, a nessun ordine. Un giorno libero e febbrile, senza coordinate, né promesse, in cui sia ancora possibile sbagliare strada e non avere paura di essersi perduti. Forse è proprio questo “A Ride”: non una destinazione precisa, ma il movimento necessario per sottrarsi a questa resa paranoica che ci imbruttisce e ci uccide. Una corsa notturna attraverso ciò che siamo diventati e ciò che, invece, avremmo voluto essere, mentre la città continua a scorrere oltre il finestrino e le sue luci si confondono con le nostre memorie.

Non sappiamo dove stiamo andando. Non importa. Per una volta non dobbiamo arrivare da nessuna parte. Basta continuare a muoversi, finché resta una strada, finché resta una chitarra, finché da qualche parte, dietro l’ultima fila di palazzi, esiste ancora un altrove.