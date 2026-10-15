Credit: Maddy Rotman

I Blondie, tornano con “High Noon“, il loro dodicesimo album in studio e la prima raccolta di brani inediti in nove anni, in uscita il 26 febbraio 2027 per BMG. È disponibile da oggi il primo singolo, “Spectral Eyes”, irresistibile brano d’apertura dell’album.

Con “High Noon”, i Blondie aprono ancora una volta le porte a un ampio ventaglio di sonorità, idee e collaborazioni. Rock & roll e punk convivono con la dance e i ritmi latini, mentre i contributi di Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon dei Beirut, Jess Wolfe e Holly Laessig dei Lucius e altri artisti si intrecciano lungo tutto l’album.

“High Noon” segna inoltre l’ultima registrazione di Clem Burke, batterista cofondatore dei Blondie. Quando sono iniziate le registrazioni, la band non poteva immaginare quanto sarebbe diventato significativo questo album. Dopo la scomparsa di Burke, il disco ha assunto un valore ancora più profondo per il gruppo, diventando la testimonianza di una delle collaborazioni creative più longeve della storia del rock.

«Questo album è Blondie allo stato puro: una fusione di tutte le nostre diverse influenze e delle varie fasi della nostra carriera, che dà vita a qualcosa di nuovo», afferma Debbie Harry. «Questa musica è radicata nel presente, plasmata da ciò che siamo e dal modo in cui viviamo oggi».

«È stato un viaggio lungo e bizzarro e, in qualche modo, eccoci qui con un altro album dei Blondie», dichiara Chris Stein. «Non so proprio che cazzo dovrei dire, a questo punto, se non che siamo incredibilmente grati per tutto il vostro sostegno nel corso degli anni».



Tracklist:



Spectral Eyes

Heartbreak Kid

Come Back Home

Tambo Tambo

Man Who Had No Face

The End

Little Metal Drummer

Sleepwalking

Whistle Into The Wind

Antifreeze

East of Eden

Bad Underwear

Ah, Sunflower, Weary of Time