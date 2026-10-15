Sono passati tre anni dall’uscita di “Big Sigh” e il prossimo 19 febbraio, via Chrysalis Records, Marika Hackman pubblicherà il suo quinto LP, “False Dogs“.
La musicista nativa dell’Hampshire, ma residente a Londra ha scritto, prodotto e arrangiato il suo nuovo disco da sola.
A proposito dell’album dichiara:
Cercando di fare i conti con l’idea di ciò che ci si “aspetta” da noi a determinate età, ho potuto riflettere davvero su tutte le cose che rendono la vita meravigliosa, anche nei momenti più cupi.
Ad anticipare l’uscita ci pensa il singolo “33”, di cui potete vedere il video qui sotto.
Marika dice del pezzo:
“33″ affronta il dolore sordo della nostalgia, l’apprensione per il futuro e la celebrazione dei momenti che li separano: continua a lottare, ne vale la pena.
“False Dogs” Tracklist:
1. 33
2. Close To Me
3. I’m Good
4. Handsome
5. The Blows
6. Be Surprised
7. Everything You Wanted
8. Ha_Happy
9. Half Painted Dog
10. Hello Sunshine
11. Lying Down
12. Crimson