Gli Orbital hanno annunciato il loro undicesimo album, “Other” (atteso il 19 marzo), e hanno pubblicato il nuovo singolo “Mother, Maiden & Crone”, con la partecipazione di Maxine Peake.

“Other” fa seguito all’album degli Orbital del 2023, “Optical Delusion”, e “Mother, Maiden & Crone” rappresenta la loro prima nuova uscita dopo tre anni. Il brano, come ci dicono le note stampa, attinge a influenze legate alla stregoneria e al folklore e vede la partecipazione vocale dell’attrice inglese Maxine Peake.

“Other” esplora temi legati all’alterità, tra cui la neurodiversità, l’identità, gli emarginati e la libertà di esistere al di là delle categorie imposte dalla società. Le canzoni spaziano dal folk gotico alla drum & bass, dal punk alla musica ambient, affiancandosi ai loro caratteristici suoni elettronici, tanto che l’album è stato descritto come uno dei lavori più ambiziosi del duo fino ad oggi.

Insieme all’annuncio, sono stati rivelati anche i dettagli di un tour previsto per il 2027 che, purtroppo, non toccherà l’Italia.