Ed eccoli qui i nostri Blake Rascals che arrivano da Ancona ma che, sempre più, sembrano arrivare da un concorso inglese indetto per trovare i “nuovi” Arctic Monkeys, padri putativi, sonoricamente parlando, del terzetto italiano, che però, in poco tempo, ha affinato armi personalissime per distinguersi nel folto gruppo di gruppi garage/indie rock,

I Blake Rascals tornano in questi giorni con un doppio lato A, “Tangled Mind” / “Restless Room”, di altissima qualità melodica.

La prima era già stata svelata a settembre, mentre “Restless Room” è freschissima. Due mid-tempo avvolgenti, taglienti e pronti a stupirci, con divagazioni sonore e ritimiche che tengono altissima la nostra attenzione. Basso, chitarra, batteria e voce: verrebbe da dire che basta questo, senza tanto altro, se hai talento.

Niente trucchi i Blake non sbagliano mai, nemmeno quando sembrano (sembrano!!) più riflessivi e non vanno giù a testa bassa.

<a href="https://blakerascals.bandcamp.com/album/tangled-mind-restless-room">Tangled Mind / Restless Room by Blake Rascals</a>

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