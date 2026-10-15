Gli U2 torneranno in tour con “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”, un tour mondiale che vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare in alcuni stadi selezionati nel 2027 e oltre.

Il tour mondiale “The Greatest Show On Earth” – a supporto del sedicesimo album in studio della band, “Carnaval De Luz” in arrivo il 13 novembre– prenderà il via a Città del Messico il 23 febbraio 2027 con Beck come artista di apertura; sono state inoltre annunciate date a San Paolo e Buenos Aires, le uniche tre città latinoamericane che il tour visiterà il prossimo anno. Altre date del 2027 per l’Europa e il Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane; sono inoltre in fase di definizione i piani per l’importantissimo ritorno della band in patria, in Irlanda.

“Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro.”

L’annuncio del tour coincide con l’uscita di un nuovo brano intitolato “The Greatest Show On Earth”. Scritto a quattro mani dagli U2 e da Brian Eno, è il terzo singolo tratto dall’album “Carnaval De Luz”. Una storia di amanti che lottano per mantenere la fiducia l’uno nell’altro e nella fede stessa. Il video è diretto da Anton Corbijn ed è stato girato nel deserto californiano; presenta una satira della band come setta religiosa in cui sono le donne a fare tutto il lavoro pesante.

Registrato un po’ ovunque e prodotto da Jacknife Lee, l’album “Carnaval De Luz” è una raccolta di 12 brani che esplorano temi quali la spiritualità, l’amicizia, la libertà e la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti.

“Carnaval De Luz” esce nell’anno in cui la band ha festeggiato il 50° anniversario dalla sua formazione. L’album vede anche la collaborazione di Brian Eno (coautore e sintetizzatori in “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” e “Can’t Stop Us Now”), Martin Garrix (coautore di “Glorify”) e Daniel Lanois (alla pedal steel in “Torn”); con la produzione aggiuntiva di Ryan Tedder in “Silencio”.