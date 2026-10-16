Da Melbourne con amore per lo shoegaze. Ecco qui la nostra Nat Chippy che si rifà viva con il suo zuccheroso e sonico progetto Japanese Heart Software che, questa volta, rispetto al precedente lavoro, mostra di più i muscoli rimorosi delle chitarre distorte.

Meno dream-pop quindi e più shoegaze fin dal primissimo brano che indica perfettamente la via scelta dalla fanciulla: “All That You Want” è una strada maestrae inequivocabile che rimanda ai Lush e al solico shoegaze anni ’90. In questo primo brano addiritutura mi vengono in mente anche i nostrani Soon, per chi li ricordasse.

<a href="https://japaneseheartsoftware.bandcamp.com/album/desiderium">Desiderium by Japanese Heart Software</a>

Poi ecco ritmi incalzanti (“Quitter”), chitarre ancora rabbiose (“Cold Weather”) ma anche piacevolissime aperture a qualcosa di più leggero (“Your House”, con queste voci magnificamente eteree). “Nice One” a me ricorda un po’ i Raveonettes, sopratutto nell’assolo, e la cosa mi piace assai, visto che adoro il gruppo danese. La fanciulla si muove alla perfezione in questo mondo bello sonico e tutto scorre via molto bene.

Il disco si chiude, inaspettatamente, con due incursioni, perfettamente riuscite nel dream-pop: “Stars” e “Final Scene” sono la conferma che anche quando il sound si fa più dilatato ed etero comunque Nat si trova perfettamentr a suo agio.

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