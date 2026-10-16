Ne ha fatta di strada Carly Rae Jepsen dai tempi del successo stratosferico di “Call Me Maybe”! La ex finalista di Canadian Idol ha evitato la trappola della one hit wonder reinventandosi come una fra le più curiose e intraprendenti interpreti del pop moderno. Un percorso lungo ma ricco di soddisfazioni, che l’ha costretta a perdere parecchie posizioni in classifica ma le ha permesso di mettere in piena luce un talento purtroppo ridotto a fenomeno di nicchia.

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Non che sia diventata un’emerita sconosciuta che suona nei baretti, ma di certo non gode di quella fama stratosferica che ha baciato tanti suoi colleghi più blasonati che, pur essendo molto meno validi, riempiono gli stadi in un tripudio di autocelebrazione (vero Taylor Swift?).

Ed è proprio questo grande talento, del quale lei stessa è pienamente consapevole, ad averla portata a compiere la scelta ardita che ormai pochissimi artisti nella scena pop hanno il coraggio di fare: produrre un doppio album nel quale racchiudere tutta la sua ampia visione musicale.

“Day And Night”, l’ottavo disco della cantante canadese, è il sunto perfetto di un’autrice che considera la musica leggera come una materia malleabile con la quale dar forma a visioni sempre diverse: momenti di ombre e luci, dolcezza e malinconia, carezze soavi o numeri disco/funk da spiattellare sulle teste dei più scatenati che amano andare in discoteca.

C’è un po’ di tutto in queste ventiquattro tracce che, proprio come le ore che compongono una giornata, si dividono tra le atmosfere colorate del giorno (la prima metà, “Day”) e quelle più fascinose e inebrianti di una notte ricca di lussuria (la seconda metà, “Night”, quasi completamente dedicata a un dance pop elegante e raffinato, dai contorni chiaramente notturni ma mai cupi).

Già gli XTC di “Skylarking” avevano pensato a un concept del genere: il risultato fu un capolavoro assoluto del pop. Carly Rae Jepsen non sfiora neppure quei livelli ma riesce a fare un’ottima figura, nonostante sia molto difficile mantenere alta l’attenzione in questo tour de force di melodie zuccherine e voci eteree e flautate che dura ben ottantacinque minuti.

La grande varietà della proposta consente a “Day And Night” di mantenersi comunque su livelli sempre alti. Nella prima metà troviamo atmosfere più solari, acustiche e naturali, caratterizzate da strumentazione dal vivo ed elementi di pop psichedelico ispirato agli anni ’70 e al folk. Nella seconda metà il protagonista assoluto è un pop elettronico da dancefloor estremamente denso, con sfumature funky, dominato da synth alla Daft Punk e influenze French Touch e Italo Disco. Il secondo album è sicuramente il migliore del lotto, con dodici pezzi di pop “sudato” e d’impronta ’80s che sembrano sbucare fuori da un film di Nicolas Winding Refn.

Per fare un’operazione del genere bisogna essere totalmente consapevoli dei rischi: un doppio album non è un gioco da ragazzi. Se ne produci uno eccellente, entri nella storia. Carly Rae Jepsen non lo fa, ma comunque sfrutta l’occasione al meglio per mettere in mostra tutte le sue immense doti artistiche, muovendosi in numerosi territori diversi senza mai perdere quel sapore sognante ed etereo che è ormai un suo marchio di fabbrica.

“Day And Night” soffre un po’ di quella megalomania che colpì i Guns N’ Roses di “Use Your Illusion”: se fosse stato un disco singolo, sarebbe stato uno dei migliori dell’anno in corso, capace di lasciare il segno ancora a lungo. Ma anche così si difende decisamente bene, e se apprezzate il pop moderno – ben fatto, ma assai poco innovativo – qui troverete pane per i vostri denti.