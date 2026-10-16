Credit: Tanner Deutsch

Si chiamano Kid Sistr, sono tre giovani musiciste cresciute a suon di rock (anche dal punto di vista accademico, avendo due di loro frequentato in Connecticut il programma extra-scolastico “School of Rock”) e stanno facendo parlare di sé negli ambienti indie-americani, grazie a un passaparola vorticoso e, occorre dirlo, alla potenza social di TikTok.

La nota piattaforma consentì, infatti, ai tempi del “carbonaro” Ep di debutto (nel 2020, quando ancora erano minorenni) di far arrivare il singolo apripista “Little Sister Song” a tanti adolescenti, creando inevitabilmente interesse attorno a loro. Da lì il trasferimento a Los Angeles, inseguendo il sogno della musica.

Dopo altri singoli disseminati in questi anni è giunta ora la prova del nove con un nuovo Ep, dal titolo programmatico “American Teenage Prophecy”, che mostra una band assolutamente consapevole delle istanze che intende portare avanti. Temi legati all’amicizia, alla solidarietà e all’amore queer che deve essere assolutamente vissuto senza filtri, alla luce del sole, in tutti gli aspetti della quotidianità.

Nel proporre ciò, Isabella Englert (detta Sabel) alla chitarra e voce, Sara Keden (al basso e voce) e Rebecca “Becca” Webster (alla batteria), puntano su un apparato musicale di grande impatto, fortemente ispirato all’esperienza e all’attitudine riot grrrl, ma senza abbandonare un’estetica e un’ispirazione indie e alternative. Non a caso tra le loro influenze principali citano fiere Elastica e Breeders.

Le Kid Sistr comunque non celano la loro naturale predisposizione per il pop-punk, corroborata dall’irriverenza dei testi (penso alla provocatoria “Shitshow”) ma se proprio dovessi indicare un brano adatto a connotarle al meglio, beh, la mia scelta cadrebbe su “Maniac”, che spicca per il suono ruvido delle chitarre, per la componente melodica e la sua urgenza comunicativa. Mentre è la title track stessa a mostrare il loro lato più morbido e riflessivo.

Il gruppo sembra possedere, oltre al talento e all’innegabile freschezza, pure una cospicua dose di spontaneità, come se Sabel, Sara e Becca fossero ancora quelle ragazzine che fraternizzavano tra i banchi di scuola. E quel loro divertirsi mentre imbracciano gli strumenti arriva in tutta la sua immediatezza all’ascoltatore.

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