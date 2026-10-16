artwork di Arianna Puccio _ Studio Cemento

Un viaggio tra un mare di anime a pezzi, alla ricerca di chi ancora riesce a (ri)mettersi in gioco.

“Tentacoli del cuore” è il nuovo singolo di Ibisco insieme a Marta Del Grandi, terza anticipazione del nuovo album del cantautore bolognese in arrivo a novembre per Panico Dischi.

“Ho conosciuto Ibisco tramite la sua musica: mi aveva colpito il suo universo scuro ma allo stesso tempo molto dettagliato, che non si nasconde“. Racconta Marta Del Grandi. “Tentacoli del cuore” è un pezzo che mi è piaciuto subito per il modo in cui riesce a sembrare semplice nonostante la sua complessità. Cantarlo con Filippo è stato un onore.“

“Al centro della canzone c’è la ricerca di “quel gesto in più”, uno scatto improvviso che rompe la staticità delle cose per trasformare le nostre crepe in un punto di forza e di contatto profondo con gli altri“, aggiunge Ibisco.