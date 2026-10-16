Credit: Josh Goleman

I Kings of Leon pubblicano “KOYSAR”, il nuovo brano tratto dal decimo album in studio, “O My Beloved”, in uscita il 6 novembre per Love Tap Records.

Abbreviazione di “Kick Off Your Shoes and Run” (“Togliti le scarpe e corri“), “KOYSAR” si ispira ai ricordi d’infanzia della band e alla prospettiva maturata dai suoi membri mentre crescono le rispettive famiglie. In linea con i brani più recenti e dalle sonorità rilassate del gruppo, la canzone unisce un’atmosfera distesa a uno spirito gioioso e spensierato. Il testo riflette sui piccoli momenti della vita che contribuiscono a renderci ciò che siamo e sugli insegnamenti che trasmettiamo alle nuove generazioni.

«Stavo girando per casa e continuavo a cantare “kick off your shoes and run”. A un certo punto, la frase ha iniziato a riportarmi indietro a quando eravamo bambini e non avevamo alcuna preoccupazione», racconta il frontman Caleb Followill. «Ho l’impressione che, al giorno d’oggi, si senta parlare soltanto di quanto vadano male le cose e di quanto dovremmo avere paura del futuro, ma non so se sia davvero così. Credo che, se restiamo vicini alle cose e alle persone che contano di più, alla fine andrà tutto bene».

Radicato nei legami profondi che da sempre tengono unita la band, il videoclip di “KOYSAR” mostra i Kings of Leon mentre trascorrono una giornata spensierata alla fiera insieme ai propri cari. Un omaggio gioioso ai semplici piaceri del passato, che cattura la magia di mantenere vive le tradizioni familiari e, allo stesso tempo, creare nuovi ricordi.

“KOYSAR” arriva dopo “My Whole World”, il primo singolo estratto da “O My Beloved”, nato da un’esperienza profondamente personale, in cui ricordi custoditi a lungo ed emozioni hanno trovato spazio nella musica. Il nuovo brano segue anche “Cold Blue Dawn”, pubblicato il mese scorso insieme a un lyric video.