Morrissey ha condiviso la sua personale classifica dei suoi album e singoli da solista. Il cantante ha pubblicato sul suo sito web Morrissey Central quella che considera la TOP 10 degli album della sua discografia, spiegando che, sebbene “nella mia vita li abbia amati tutti“, questi sono quelli “di cui vado più fiero“.

In cima alla lista, come suo preferito in assoluto, c’è “Bonfire Of Teenagers” – l’album solista che ha completato nel 2021, ma che è ancora inedito a causa di una controversia con la Capitol. Riusciremo a sentirlo mai?

L’album era stato annunciato per un’uscita nel 2023 con l’etichetta, ma Morrissey ha successivamente dichiarato di essersi «volontariamente ritirato da qualsiasi collaborazione con la Capitol Records».

“Bonfire Of Teenagers” [Inedito]

“Make-Up Is A Lie” [2026]

“You Are The Quarry” [2004]

“Vauxhall And I” [1994]

“Years Of Refusal” [2009]

“Ringleader Of The Tormentors” [2006]

“Your Arsenal” [1992]

“Swords” [2009]

“Rank” [The Smiths, 1988]

«Southpaw Grammar» [1995]

Morrissey ha poi stilato la sua personale classifica dei brani da solista, in cui al primo posto si è classificato “Irish Blood, English Heart” del 2004, contenuto in «You Are The Quarry», seguito da un altro brano dello stesso album, “First Of The Gang To Die”.

“Irish Blood, English Heart” (2004)

“First of the Gang to Die” (2004)

“It’s Over” (2018)

“Alma Matters” (1997)

“I’m Throwing My Arms Around Paris” (2009)

“Everyday Is Like Sunday” (1988)

“Let Me Kiss You” (2004)

“That’s How People Grow Up” (2008)

“Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage” (2017)

“Happy New Tears” (2026)

Nel frattempo, per i completisti, ecco che è stata svelata “Isle of Dogs”, una canzone inedita (scritta con Alan White) di Morrissey rilasciata come lato B del singolo in vinile 7″ “Kerching Kerching”. Il brano e il singolo sono legati alle sessioni di registrazione del suo 14° album in studio da solista, intitolato “Make-Up Is A Lie”. Il vinile in 7″ è stato pubblicato ufficialmente il 16 ottobre 2026.

Ma non è finita, sempre il 16 dicembre sulle piattaforme di streaming è comparsa “Without Music the World Dies”, lato B del singolo in 7″ “Zoom Zoom The Little Boy”. La canzone, registrata in Francia, inizialmente doveva dare il titolo al 14° album in studio di Morrissey, ma poi il progetto è stato modificato e rinominato “Make-Up Is a Lie“.



