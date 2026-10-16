Jonah Matranga resta uno dei nomi forti dell’emo, vero e proprio pioniere del genere sin dai tempi dei Far. La sua è stata una carriera costellata di progetti e collaborazioni diverse, con un solo punto fermo a fare da costante nel tempo: gli Onelinedrawing, la sua “creatura” più personale, che in questo 2026 torna in veste di vera band al completo, lontana dallo stile intimo e lo-fi a cui ci aveva abituato più di recente.

Credit: Bandcamp

A distanza di oltre vent’anni dai lavori con New End Original e Gratitude, il cantautore statunitense riscopre la vena più aggressiva ed energica della propria musica nelle dieci tracce di “Rainbowmachine”, un album breve ma ben definito, nel quale ritrovare tutto il talento melodico di un artista spesso sottovalutato.

Canzoni a metà strada fra pop punk e post-hardcore pensate per arrivare dritte al punto, senza fronzoli ma ricche nelle strutture e nelle sfumature d’umore. Ci sono ritornelli immediati, che si appiccicano addosso come gomme da masticare, ma anche numerose finezze melodiche in salsa emo e folk rock, capaci di dare spessore a brani spesso commoventi e sempre intensi, come “Day One Eighty Three”, “Rainbowmachine” e “The Plane To Mars”.

Jonah Matranga possiede una sensibilità melodica non lontana da quella di Rivers Cuomo dei Weezer, con cui condivide anche un gusto spiccato per la malinconia in salsa power pop, qui evidente soprattutto nei passaggi più tipicamente emo (“This Is A Warning”, “Eye Have No Idea”, “Inbetweener”). “Rainbowmachine” è un disco dall’animo dolceamaro, genuinamente pop, anche se non mancano episodi potentissimi che riportano alle mai dimenticate radici post-hardcore (“Failures Virgin”, con il suo riff arrogante, sfiora persino i confini del metal).

La scelta di tornare in assetto da band si è rivelata azzeccata per Matranga, autore di una prova convincente vicina a certe belle sonorità dell’alternative rock di fine anni ’90. Nessuna nostalgia, però: solo tanta freschezza e varietà.

Orecchiabilità, elettricità ed emozioni: agli Onelinedrawing bastano questi tre elementi per confezionare un’opera matura e intrigante.